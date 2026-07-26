ドイツのベルリンで開催されていた性的マイノリティーのイベントで25日、群衆に車が突っ込み、1人が死亡、17人がケガをしました。ロイター通信などによりますと、ドイツの首都ベルリンで25日、群衆に車が突っ込み、これまでに1人が死亡し、17人がケガをしました。ベルリンでは土日にかけて性的マイノリティーの権利などを訴えるヨーロッパ最大規模のパレードが開催されていて、行進するルートの近くの公園に車が進入し、人々をはね