日本テレビ「月曜から夜ふかし」でおなじみで“総資産7億円”を公言している棋士で投資家・桐谷広人さん（76）が26日までに公式X（旧ツイッター）を更新。自身をかたるアカウントを信じた人々が、大金を騙し取られたと報告した。桐谷さんの投稿に、同じアイコンとユーザー名の偽アカウントが「有料銘柄の情報をお届けいたします」と自身のLINEへと誘導をするリプライを付けていた。これに桐谷さんは「注意喚起しても、引っか