経済産業省製品事故対策室（以下、経産省）が7月23日、公式Xを更新。洗濯機の使用時に指を切断する事故が発生しているとして、注意を呼び掛けています。【画像】「えっ…！？」これが「洗濯機」で指を切断してしまった事故事例です！経産省は「夏もそろそろ本番、汗をかく機会も増え、洗濯機を一日に何回も回すこともあるはず」と投稿し、「誤って洗濯槽が回転中に手を入れてしまうと、大けがにつながることも」と注意喚起。