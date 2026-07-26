ドイツで性的少数者らのイベントに車が突っ込みました。地元警察によりますと、25日、ドイツの首都ベルリンで行われていた性的少数者らが権利保護などを訴えるイベントに車が突っ込み、1人が死亡、16人が負傷しました。このうち複数人が重傷とみられていて、刃物によるけが人がいるという情報もあるということです。警察は、現場から逃走した男の行方を追っていて、容疑者はベルリンにあるイスラム主義コミュニティに関わりのある