今年の盆踊り、アニソンやロックで踊りませんか?人気の“都市型盆踊り”を取材しました。【写真を見る】会場にはピカチュウも？子どもから大人まで楽しめる“進化系盆踊り”「鬼滅」や「Get Wild」で…「アニソン盆踊り」群馬県伊勢崎市で行われていたのは、アニメソングに合わせて踊る、その名も「アニソン盆踊り」です。アニメ「鬼滅の刃」の主題歌も流れます。「盆踊り」と「アニソン」。一見、不思議な組み合わせですが…