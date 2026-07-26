ドン、ドン、ドン──。ハンマーのようなもので玄関ドアが何度も打ちつけられる。ガラスが割れると、銃を構えた覆面姿の男たちが室内へ押し入る。「赤ちゃんがいる！落ち着け！」。兄の叫び声を最後に、約35秒の映像は途切れた。【写真を見る】玄関ドアを叩き壊し、兄に銃口を向け…35秒で捉えた襲撃の一部始終メキシコ東部ベラクルス州ナンチタルで女性ジャーナリスト、ロクサナ・ベレニセ・グスマン・ラミレスさんが殺害さ