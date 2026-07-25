仙台市の路上で警備会社が輸送中に落とした現金2200万円を盗んだとして、仙台中央署は25日、窃盗の疑いで宮城県東松島市の男（42）を逮捕した。作業員が現金の入った袋を台車で運ぶ際、1袋を落とし、男が持ち去ったとみられる。