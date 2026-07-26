26日未明、愛知県半田市の住宅に侵入し、金などを盗もうとしたとして無職の65歳の男が現行犯逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは半田市の無職・大武亮容疑者(65)で、26日午前3時15分ごろ、市内の会社員の男性(52)の住宅に侵入し、金などを盗もうとした疑いが持たれています。自宅で寝ていた男性が物音に気づき家の中を確認したところ、大武容疑者を見つけ逮捕したということです。大武容疑者は「空き家だと