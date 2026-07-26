◆パ・リーグ西武０―３ソフトバンク（２６日・ベルーナドーム）ソフトバンクが５回に３点を奪って流れをつかみ、前半戦ラストを白星で締めた。前田悠伍は、チームが今季４戦４敗を喫していた西武・高橋光との投げ合いとなった。両投手とも走者は許しながら、本塁は踏ませない投球。試合が動いたのは５回だった。１死から山本恵が右前打でチーム初安打を記録。その後１死満塁から正木が左犠飛を放ち先制すると、なおも２死