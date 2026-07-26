奈良県にある飛鳥時代の遺跡群「飛鳥・藤原の宮都」の世界遺産への登録が正式に決定しました。奈良県の「飛鳥・藤原の宮都」は、飛鳥時代に作られた宮殿の跡などの遺跡で構成され、日本で最初となる中央集権体制が成立した過程を示す遺跡とされています。ユネスコ（国連教育科学文化機関）は、韓国・釜山（プサン）で行われた第48回世界遺産委員会で、「飛鳥・藤原の宮都」を世界遺産として登録することを正式に決定しました。登録