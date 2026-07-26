鹿児島・阿久根市の海水浴場で80歳の女性が意識のない状態で海に浮かんでいるのが見つかり、その後、死亡が確認されました。25日午後2時ごろ、鹿児島・阿久根市の脇本海水浴場で、遊泳していた80歳の女性が岸から約10メートルの海上にうつぶせの状態で浮かんでいるのを、一緒に来ていた親族が発見しました。女性は親族によって砂浜へ引き上げられ、意識がない状態で病院に運ばれましたが、まもなく死亡が確認されました。死因は溺