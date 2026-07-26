強要容疑で送検される桜井政恵容疑者＝26日午前8時27分、茨城県警牛久署茨城県警は26日、自宅で同居する女性（42）に針と糸を使って自分の唇を縫わせたとして、強要の疑いで再逮捕した自称アルバイト従業員の桜井政恵容疑者（50）＝同県古河市＝を送検した。女性は保護された際、糸が通っていた場所以外にも傷痕があり、県警は以前から同様の行為がなかったかどうか捜査している。県警は、桜井容疑者が同じ女性の唇を縫い合わ