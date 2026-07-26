天皇皇后と長女の愛子さまは7月15日から静養のため栃木県の那須町に入った。一家揃っての静養は昨年夏以来。那須には約2週間滞在する予定だ。皇室担当記者は言う。【画像を見る】かりゆしウェアにベルトのウエストマークで”神武天皇風”コーデの雅子さまと愛子さま「ご一家にとって那須でのご静養は夏の風物詩で、愛子さまが幼い頃から毎年のように足を運んでおられます。愛子さまは大学を卒業し、日本赤十字社での職務と成年皇