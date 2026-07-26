【ベルリン＝工藤彩香】ベルリンで２５日夜、性的少数者の権利向上を訴えるパレード会場付近の群衆に車が突っ込み、警察によると１人が死亡、１６人が負傷した。うち数人は重体という。容疑者は逃走中。警察はイスラム過激派の男（２１）による襲撃だとして公開捜査に踏み切った。性的少数者を意図的に狙った犯行の可能性がある。現場は、観光名所ブランデンブルク門に近いティアガルテン公園。警察などによると、車は通りで人