大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK）の追加キャストが連日発表され、注目を集めている。【比較写真】「相席スタート山添にしか見えない」長宗我部元親を演じた人気バンドメンバー山田涼介栗原類が大河初出演本作は、豊臣秀吉（池松壮亮）の弟であり“天下一の補佐役”と謳われた豊臣秀長（仲野太賀）を主人公にした、波乱万丈な戦国時代の下剋上サクセスストーリー。豊臣兄弟の強い絆が天下統一という偉業を成し遂げる様子を、