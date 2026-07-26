〈「お寿司は100貫、焼肉は30人前くらい食べていた」高校生で体重140kg→半年で70kg減量した男性（25）が明かす、学生時代の“ヤバすぎる食生活”〉から続くダイエット系のインフルエンサーとして活動している、やせるくん（25）。高校生の時には体重140kgまで増え、高校卒業後には糖尿病と診断された。しかし20歳の時に一念発起して半年で70kgの減量に成功。その劇的な“ビフォーアフター”がSNSで話題を呼んでいる。【変わりす