26日午前9時35分ごろ、宮崎県日南市風田の海で「（男性が）溺れて意識がない」と119番があった。日南署によると、溺れたのはさいたま市の飲食店経営熊本雄介さん（39）。一緒にサーフィンをしに訪れていた友人らに救助されたが、搬送先の日南市内の病院で死亡が確認された。署によると、友人がうつぶせの状態で浮いている熊本さんを見つけた。署が詳しい事故原因を調べている。