振り込め詐欺があるのは知っていても、身近で詐欺に遭ったという人は少ないのでは？しかし、警察庁の発表によると、2025年の全国の特殊詐欺認知件数は2万7758件、被害額は過去最悪の1414億2000万円に達し、事件の増加に歯止めがかかっていません。特に警察官や刑事をかたる手口が急増しており、決して他人事ではないのが現状です。今回は、これまで詐欺とは無縁だったという女性から、実家の母親が巻き込まれてしまった生々