Ｊ３福島のＦＷ三浦知良が２５日、天皇杯の福島県代表決定戦・いわき古河ＦＣ戦で、後半７分にチーム５点目となるゴールを決めた。５９歳４カ月の三浦はこの試合に先発出場。公式戦での得点は、２０２２年１１月１２日のＪＦＬ・ＦＣ大阪戦以来で、福島移籍後初となった。ゴールを決めると、チームメートに囲まれ、手を上げて歓喜した。