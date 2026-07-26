読売テレビ主催の人気イベント「鳥人間コンテスト」が25日、26日に開催されている（放送日は未発表）。同大会を巡っては、7月6日、会場設営中に作業員の男性が高所から転落死する事故が起き、メディアでも大きく報じられた。大会開始まで20日を切っての事故だけに、開催自体を危ぶむ声も出たものの、7月15日、同社の松田陽三社長（67）は記者会見で、安全対策を万全に施した上で、予定通り開催することを明言した。同番組は読売