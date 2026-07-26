トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米ニュースサイト、アクシオスは25日、トランプ米大統領が24日、イランへの新たな空爆を実施しないよう米軍に指示したと報じた。米軍は今月11日から13日連続で攻撃していた。中止理由や中止が一時的なものかどうかは不明。イランとの協議進展に向けた期待のほか、現在の規模の空爆を続けても効果に限界があると判断した可能性がある。米軍は依然、大規模な攻撃再開の計画