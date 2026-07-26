お笑いタレント・永野（51）が25日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。画家のクリスチャン・ラッセンとの驚きエピソードを明かした。「ゴッホより普通にラッセンが好き」のネタでブレークした永野。MCのお笑いコンビ「極楽とんぼ」の加藤浩次が「永野くんの芸風とか永野くんが音楽好きとか映画好きとか知ってて、永野くんはラッセンよりゴッホの方が好きなんじゃないかと思ってるんですよ」と禁断