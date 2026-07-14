乃木坂46、久保史緒里卒業コンサート映像化 YouTubeにてダイジェスト映像公開
乃木坂46のライブBlu-ray＆DVD「SHIORI KUBO GRADUATION CONCERT」が、8月26日に発売される。
【動画】久保史緒里卒業コンサートの熱量を凝縮したダイジェスト映像
「SHIORI KUBO GRADUATION CONCERT」は、2025年11月26日・27日に神奈川県・横浜アリーナにて開催された『乃木坂46久保史緒里 卒業コンサート』を映像化した作品。久保は乃木坂46に3期生メンバーとして2016年9月に加入し、約9年間にわたりグループを牽引。乃木坂46としての活動に加えて俳優やモデル、ラジオパーソナリティなど幅広い活動を続けた。
久保の卒業コンサートを収録した本作は、2日間で披露した9年間の歩みを振り返るようなセットリストを余すところなく楽しむことができる作品。また、特典映像として「Making of久保史緒里卒業コンサート」「事前ロングインタビュー」が収録される。
さらに乃木坂46オフィシャルYouTubeチャンネルには商品の一部分を楽しむことができるダイジェスト映像も合わせて公開。2日間の熱量を凝縮したダイジェスト映像となっている。乃木坂46は現在毎年恒例となる夏の全国ツアー「乃木坂46真夏の全国ツアー2026」を開催中。7月22日には42ndシングル「是非に及ばず」の発売も控えている。
※収録内容は以下の通り。
「SHIORI KUBO GRADUATION CONCERT」収録内容
収録曲（Blu-ray＆DVD共通）
＜久保史緒里卒業コンサートDAY1＞
OVERTURE
不等号
生まれたままで
13日の金曜日
Myrule
あの日 僕は咄嗟に嘘をついた
なぜ僕たちは走るのか？
熱狂の捌け口
I see…
毎日がBrand new day
Hard to say
意外 BREAK
せっかちなかたつむり
光合成希望
言霊砲
シンクロニシティ
ごめんね Fingers crossed
Actually…
涙がまだ悲しみだった頃
孤独な青空
好きというのはロックだぜ！
ビリヤニ
未来の答え
泣いたっていいじゃないか？
帰り道は遠回りしたくなる
羽根の記憶
君の名は希望
歳月の轍
サヨナラ Stay with me
甘いエビデンス
ひと夏の長さより..
＜久保史緒里卒業コンサートDAY2＞
OVERTURE
不眠症
何度目の青空か？
走れ！Bicycle
太陽ノック
錆びたコンパス
Never say never
平行線
雲になればいい
価値あるもの
今、話したい誰かがいる
嫉妬の権利
ありがちな恋愛
人は夢を二度見る
狼に口笛を
私のために 誰かのために
日常
タイムリミット片想い
絶望の一秒前
4番目の光
設定温度
Against
アナスターシャ
三番目の風
きっかけ
最後の Tight Hug
君は僕と会わない方がよかったのかな
シンクロニシティ
僕が手を叩く方へ
夢の匂い
キャラバンは眠らない
ダンケシェーン
乃木坂の詩
思い出ファースト
特典映像（Blu-ray＆DVD共通）
Making of 久保史緒里卒業コンサート
事前ロングインタビュー
【動画】久保史緒里卒業コンサートの熱量を凝縮したダイジェスト映像
「SHIORI KUBO GRADUATION CONCERT」は、2025年11月26日・27日に神奈川県・横浜アリーナにて開催された『乃木坂46久保史緒里 卒業コンサート』を映像化した作品。久保は乃木坂46に3期生メンバーとして2016年9月に加入し、約9年間にわたりグループを牽引。乃木坂46としての活動に加えて俳優やモデル、ラジオパーソナリティなど幅広い活動を続けた。
さらに乃木坂46オフィシャルYouTubeチャンネルには商品の一部分を楽しむことができるダイジェスト映像も合わせて公開。2日間の熱量を凝縮したダイジェスト映像となっている。乃木坂46は現在毎年恒例となる夏の全国ツアー「乃木坂46真夏の全国ツアー2026」を開催中。7月22日には42ndシングル「是非に及ばず」の発売も控えている。
※収録内容は以下の通り。
「SHIORI KUBO GRADUATION CONCERT」収録内容
収録曲（Blu-ray＆DVD共通）
＜久保史緒里卒業コンサートDAY1＞
OVERTURE
不等号
生まれたままで
13日の金曜日
Myrule
あの日 僕は咄嗟に嘘をついた
なぜ僕たちは走るのか？
熱狂の捌け口
I see…
毎日がBrand new day
Hard to say
意外 BREAK
せっかちなかたつむり
光合成希望
言霊砲
シンクロニシティ
ごめんね Fingers crossed
Actually…
涙がまだ悲しみだった頃
孤独な青空
好きというのはロックだぜ！
ビリヤニ
未来の答え
泣いたっていいじゃないか？
帰り道は遠回りしたくなる
羽根の記憶
君の名は希望
歳月の轍
サヨナラ Stay with me
甘いエビデンス
ひと夏の長さより..
＜久保史緒里卒業コンサートDAY2＞
OVERTURE
不眠症
何度目の青空か？
走れ！Bicycle
太陽ノック
錆びたコンパス
Never say never
平行線
雲になればいい
価値あるもの
今、話したい誰かがいる
嫉妬の権利
ありがちな恋愛
人は夢を二度見る
狼に口笛を
私のために 誰かのために
日常
タイムリミット片想い
絶望の一秒前
4番目の光
設定温度
Against
アナスターシャ
三番目の風
きっかけ
最後の Tight Hug
君は僕と会わない方がよかったのかな
シンクロニシティ
僕が手を叩く方へ
夢の匂い
キャラバンは眠らない
ダンケシェーン
乃木坂の詩
思い出ファースト
特典映像（Blu-ray＆DVD共通）
Making of 久保史緒里卒業コンサート
事前ロングインタビュー