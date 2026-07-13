中村ゆり、腸閉塞のためドラマ『デンジャラス』降板 代役は菊地凛子
吉岡里帆が主演する2027年1月放送スタートのドラマ『デンジャラス』（NHK総合）より、主人公の姉役として出演予定だった中村ゆりが腸閉塞のため降板し、代役を菊地凛子が務めることが発表された。
【写真】『デンジャラス』に主演する吉岡里帆
本作で菊池が代役として演じるのは、主人公・重子（吉岡）の姉で、文豪・谷崎潤一郎（オダギリジョー）の妻・松子。松子は、明るく華やかで、楚々（そそ）として控えめな妹・重子とは対照的な存在。小説『春琴抄』にモデルとして描かれた谷崎のミューズだ。
原作は、谷崎をとりまく魅惑的な女性たちの“こじらせた自我”を赤裸々に暴きだす桐野夏生の同名小説（中公文庫）。「デンジャラス」な男に恋し、「デンジャラス」な人生を生きた“女性たち” の〈愛と欲望〉の物語だ。
ドラマ10『燕は戻ってこない』（原作・桐野）の脚本を手掛けた長田育恵がメインライターとして脚色を務めるほか、米内山陽子、高羽彩、松本優紀が脚本を担当。現代的なエンターテインメントとして描く。
ドラマ10『デンジャラス』は、NHK総合にて2027年1月より放送（全9話）。
【写真】『デンジャラス』に主演する吉岡里帆
本作で菊池が代役として演じるのは、主人公・重子（吉岡）の姉で、文豪・谷崎潤一郎（オダギリジョー）の妻・松子。松子は、明るく華やかで、楚々（そそ）として控えめな妹・重子とは対照的な存在。小説『春琴抄』にモデルとして描かれた谷崎のミューズだ。
ドラマ10『燕は戻ってこない』（原作・桐野）の脚本を手掛けた長田育恵がメインライターとして脚色を務めるほか、米内山陽子、高羽彩、松本優紀が脚本を担当。現代的なエンターテインメントとして描く。
ドラマ10『デンジャラス』は、NHK総合にて2027年1月より放送（全9話）。