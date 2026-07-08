『7人の眠り姫』2027年テレビアニメ化で制作はStudio五組×AXsiZ SMASH プリンセスたちのキャスト7人発表【コメントあり】
月刊『アフタヌーン』にて連載中の漫画『7人の眠り姫』が、2027年にテレビアニメ化されることが発表された。7人の姫は山根綺、青山吉能、伊藤美来、伊藤彩沙、市ノ瀬加那、和泉風花、川口莉奈が演じる。あわせて、超ティザービジュアルと原作者・Fiok Lee氏によるアニメ化お祝いイラストが公開された。
【画像】かわいい！プリンセス集合の『7人の眠り姫』原作者描き下ろしお祝いイラスト
本作は、アフタヌーン四季賞2019年冬のコンテストにて『ねむれない』で四季大賞を受賞したFiok Lee氏が、2023年より月刊「アフタヌーン」にて連載中のラブコメ漫画。
超ティザービジュアルは原作1巻の表紙イラストをオマージュした構図で、アニメデザインとなった姫たちのかわいさが濃縮されている。またイラストの枠にうごめく巨大なトゲ付きのイバラが不穏な空気も醸し出しており、今後明かされていく物語にも期待が高まる。
さらに、原作者・Fiok Lee氏が描き下ろしたアニメ化お祝いイラストは、7人の姫が華やかな衣装に身を包んだ姿が描かれた。Fiok Lee氏はアニメ化決定について「大切に描いてきた作品がアニメ化することになり、とてもうれしいです」と喜びを語るとともに、「キャストの皆さまの演技が素晴らしすぎて、緊張も吹き飛びました。完成を楽しみにしています！」と期待を寄せている。
大らかでちょっと天然だが運動神経抜群の第一王女フローラ役は山根綺。からかい好きで、草花を愛する第二王女キアラは青山吉能。恋に恋い焦がれる第三王女クレア役は伊藤美来。大人に憧れつつもちょっと怖がりな第四王女ミア役は伊藤彩沙。曲がったことが許せないツッコミ役、第五王女シャルロッテ役は市ノ瀬加那。何でも調べたい好奇心旺盛な第六王女ユーカは和泉風花。食べるのが大好きな元気っ子、第七王女エリザ役は川口莉奈がそれぞれ演じる。
さらにスタッフ陣には、監督をまんきゅう氏（「氷の城壁」）、シリーズ構成・脚本を大知慶一郎氏（「五等分の花嫁」）、キャラクターデザインを小関雅氏（「夢見る男子は現実主義者」、「終末のハーレム」）、制作はStudio五組×AXsiZ SMASH（「クラスの大嫌いな女子と結婚することになった。」）と強力なスタッフが終結した。
■キャストコメント
▼山根綺（フローラ役）
フローラ役を務めさせていただきます、山根綺です！彼女は7人の中で一番お姉さんなのですが、おっとりした性格からは予想できない意外なギャップを持った女の子です。そしてアフレコでは毎回おいしい差し入れを頂いていて、キャスト陣はまさに姫達の気持ち…。ありがたく頂戴しながら収録頑張ります！
▼青山吉能（キアラ役）
「7人の眠り姫」アニメ化おめでとうございます！テレビアニメでもキアラのお声を担当することができ大変うれしいです。同世代のキャストが多いこともあり、良い刺激をバシバシ受けながら楽しく和やかに収録も進んでおります。キアラの持つ、ミステリアスでからかい好きなイイ女お姉さん▽（▽＝ハートマーク）なさまを、映像でも楽しんでいただけますと幸いです。
▼伊藤美来（クレア役）
原作に触れたとき、7人のお姫さまたちと主人公のアレクがみんな個性的でかわいく、とても華やかな印象を受けました。しかしそれだけではなく、内容はラブコメに加えミステリー要素もあり、どんどん気になる展開に！私の演じるクレアは恋に恋する優しくて真っ直ぐなお姫さま。たまに妄想で暴走するクレアに少しでもクスッとしてもらえたらうれしいです。
▼伊藤彩沙（ミア役）
絵本のようなかわいらしい世界観と、物語が進むにつれて明かされる謎に惹き込まれ、夢中になりながら原作を読み進めました。ミアは、大人だからと背伸びをする姿がとっても愛らしく、思わず応援したくなります▽個性豊かな7人の王女たちを、みなさんも大好きになってしまうこと間違いなしです！
▼市ノ瀬加那（シャルロッテ役）
シャルロッテとしてこの作品に関わらせていただけることを、とてもうれしく思います。彼女は可憐さの中に芯の強さを持った女の子で、お母さんのような面倒見の良さも大きな魅力のひとつです。演じるたびに新たな一面に出会えるキャラクターで、個性豊かな姫たちとアレクが紡ぐ物語や、それぞれの想いがアニメでどのように描かれるのか、私自身も楽しみにしています。ぜひ放送を楽しみにしてくださるとうれしいです。
▼和泉風花（ユーカ役）
原作を初めて読んだときからユーカが1番好きだったので、オーディションに受かったと聞いた時は跳び上がりました…!!姫たちのどこか緊張感のない雰囲気と、アレクの全身全霊全力っぷりのアンバランス感が本当に面白くて癒されるのでとても好きです！姫たちもアレクもみんなかわいい!!魅力あふれる原作の良さをさらにキラキラと色付けられるよう、精一杯頑張ります！
▼川口莉奈（エリザ役）
エリザ役をつとめさせていただきます、川口莉奈と申します。ドタバタな展開からはじまるラブ？コメディな本作品。個性豊かな姫たちとのドキドキシーンは多々ありつつも、主人公のアレクの真面目さで、この作品ならではの雰囲気を作り出していると思います。ぜひ楽しみにしていてください。何卒よろしくお願いいたします。
■スタッフコメント
▼まんきゅう（監督）
『７人の眠り姫』を初めて読んだとき、かわいらしさの奥にある、姫たちの「箱庭の中で守られてきた純粋さ」に心をつかまれました。原作の空気感やテンポ感を何より大切にしながら、アニメならではの表情や息づかいを丁寧に描いていきたいと思います。お楽しみに！
▼大知慶一郎（シリーズ構成・脚本）
個性豊かな7人のヒロインとの、キスから始まるドタバタ＆ドキドキな恋模様。王道ど真ん中を行くラブコメアニメ、『７人の眠り姫』――自信を持って皆さまにお届けいたします！
▼小関雅（キャラクターデザイン）
キャラクターデザインを担当させていただきます。。原作を読ませていただいてかわいい姫の皆さん、そしてかわいいアレク(笑)にホッコリしたり。。自分の中の課題を設けながら演者の皆さんの声を聴いていろいろな作業の糧に、、頑張れたらなと思います。姫たちの日々をあたたかく見守っていきたいと想います。。よろしくお願いいたします。。。。
【画像】かわいい！プリンセス集合の『7人の眠り姫』原作者描き下ろしお祝いイラスト
本作は、アフタヌーン四季賞2019年冬のコンテストにて『ねむれない』で四季大賞を受賞したFiok Lee氏が、2023年より月刊「アフタヌーン」にて連載中のラブコメ漫画。
さらに、原作者・Fiok Lee氏が描き下ろしたアニメ化お祝いイラストは、7人の姫が華やかな衣装に身を包んだ姿が描かれた。Fiok Lee氏はアニメ化決定について「大切に描いてきた作品がアニメ化することになり、とてもうれしいです」と喜びを語るとともに、「キャストの皆さまの演技が素晴らしすぎて、緊張も吹き飛びました。完成を楽しみにしています！」と期待を寄せている。
大らかでちょっと天然だが運動神経抜群の第一王女フローラ役は山根綺。からかい好きで、草花を愛する第二王女キアラは青山吉能。恋に恋い焦がれる第三王女クレア役は伊藤美来。大人に憧れつつもちょっと怖がりな第四王女ミア役は伊藤彩沙。曲がったことが許せないツッコミ役、第五王女シャルロッテ役は市ノ瀬加那。何でも調べたい好奇心旺盛な第六王女ユーカは和泉風花。食べるのが大好きな元気っ子、第七王女エリザ役は川口莉奈がそれぞれ演じる。
さらにスタッフ陣には、監督をまんきゅう氏（「氷の城壁」）、シリーズ構成・脚本を大知慶一郎氏（「五等分の花嫁」）、キャラクターデザインを小関雅氏（「夢見る男子は現実主義者」、「終末のハーレム」）、制作はStudio五組×AXsiZ SMASH（「クラスの大嫌いな女子と結婚することになった。」）と強力なスタッフが終結した。
■キャストコメント
▼山根綺（フローラ役）
フローラ役を務めさせていただきます、山根綺です！彼女は7人の中で一番お姉さんなのですが、おっとりした性格からは予想できない意外なギャップを持った女の子です。そしてアフレコでは毎回おいしい差し入れを頂いていて、キャスト陣はまさに姫達の気持ち…。ありがたく頂戴しながら収録頑張ります！
▼青山吉能（キアラ役）
「7人の眠り姫」アニメ化おめでとうございます！テレビアニメでもキアラのお声を担当することができ大変うれしいです。同世代のキャストが多いこともあり、良い刺激をバシバシ受けながら楽しく和やかに収録も進んでおります。キアラの持つ、ミステリアスでからかい好きなイイ女お姉さん▽（▽＝ハートマーク）なさまを、映像でも楽しんでいただけますと幸いです。
▼伊藤美来（クレア役）
原作に触れたとき、7人のお姫さまたちと主人公のアレクがみんな個性的でかわいく、とても華やかな印象を受けました。しかしそれだけではなく、内容はラブコメに加えミステリー要素もあり、どんどん気になる展開に！私の演じるクレアは恋に恋する優しくて真っ直ぐなお姫さま。たまに妄想で暴走するクレアに少しでもクスッとしてもらえたらうれしいです。
▼伊藤彩沙（ミア役）
絵本のようなかわいらしい世界観と、物語が進むにつれて明かされる謎に惹き込まれ、夢中になりながら原作を読み進めました。ミアは、大人だからと背伸びをする姿がとっても愛らしく、思わず応援したくなります▽個性豊かな7人の王女たちを、みなさんも大好きになってしまうこと間違いなしです！
▼市ノ瀬加那（シャルロッテ役）
シャルロッテとしてこの作品に関わらせていただけることを、とてもうれしく思います。彼女は可憐さの中に芯の強さを持った女の子で、お母さんのような面倒見の良さも大きな魅力のひとつです。演じるたびに新たな一面に出会えるキャラクターで、個性豊かな姫たちとアレクが紡ぐ物語や、それぞれの想いがアニメでどのように描かれるのか、私自身も楽しみにしています。ぜひ放送を楽しみにしてくださるとうれしいです。
▼和泉風花（ユーカ役）
原作を初めて読んだときからユーカが1番好きだったので、オーディションに受かったと聞いた時は跳び上がりました…!!姫たちのどこか緊張感のない雰囲気と、アレクの全身全霊全力っぷりのアンバランス感が本当に面白くて癒されるのでとても好きです！姫たちもアレクもみんなかわいい!!魅力あふれる原作の良さをさらにキラキラと色付けられるよう、精一杯頑張ります！
▼川口莉奈（エリザ役）
エリザ役をつとめさせていただきます、川口莉奈と申します。ドタバタな展開からはじまるラブ？コメディな本作品。個性豊かな姫たちとのドキドキシーンは多々ありつつも、主人公のアレクの真面目さで、この作品ならではの雰囲気を作り出していると思います。ぜひ楽しみにしていてください。何卒よろしくお願いいたします。
■スタッフコメント
▼まんきゅう（監督）
『７人の眠り姫』を初めて読んだとき、かわいらしさの奥にある、姫たちの「箱庭の中で守られてきた純粋さ」に心をつかまれました。原作の空気感やテンポ感を何より大切にしながら、アニメならではの表情や息づかいを丁寧に描いていきたいと思います。お楽しみに！
▼大知慶一郎（シリーズ構成・脚本）
個性豊かな7人のヒロインとの、キスから始まるドタバタ＆ドキドキな恋模様。王道ど真ん中を行くラブコメアニメ、『７人の眠り姫』――自信を持って皆さまにお届けいたします！
▼小関雅（キャラクターデザイン）
キャラクターデザインを担当させていただきます。。原作を読ませていただいてかわいい姫の皆さん、そしてかわいいアレク(笑)にホッコリしたり。。自分の中の課題を設けながら演者の皆さんの声を聴いていろいろな作業の糧に、、頑張れたらなと思います。姫たちの日々をあたたかく見守っていきたいと想います。。よろしくお願いいたします。。。。
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