声優の緒方佑奈（28）が7日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！3時間SP」（後7・00）に出演し、元プロ野球広島監督の父・緒方孝市氏（57）の家庭での素顔を明かした。母であるタレント・緒方かな子は、夫が好不調を意識しないように「ホームランを打ったとしても、ごちそうを出さないと決めていた」という。父である孝市氏は自宅で「基本的に自分からしゃべらない。“あ”しか言わない」。かな子は夫の考えを察して動