声優の緒方佑奈（28）が7日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！3時間SP」（後7・00）に出演し、元プロ野球広島監督の父・緒方孝市氏（57）の家庭での素顔を明かした。母であるタレント・緒方かな子は、夫が好不調を意識しないように「ホームランを打ったとしても、ごちそうを出さないと決めていた」という。父である孝市氏は自宅で「基本的に自分からしゃべらない。“あ”しか言わない」。かな子は夫の考えを察して動
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. マンジャロで38kgに 語る後遺症
- 2. 佐藤二朗 フジテレビに決別宣言
- 3. 「食べてください」ストーカーか
- 4. フジ、ドラマ巡り俳優2人へ謝罪
- 5. 佐藤と橋本は「合うわけがない」
- 6. 中田敦彦帰国に「やっぱり」の声
- 7. 佐藤二朗 羽交い締めシーン物議
- 8. 大麻所持か ラッパーの男を逮捕
- 9. 本田、日本サッカーの弱点指摘
- 10. フジ 内定俳優から降板申し出か
- 1. 「食べてください」ストーカーか
- 2. 大麻所持か ラッパーの男を逮捕
- 3. 円安 高級ビュッフェに訪日客
- 4. 「夫を殺しホッとした」女の真意
- 5. 35歳とホテルへ 身分証見て凍る
- 6. 鼻の下から下唇の下まで、縫合か
- 7. 三重県庁 USB47個にマルウェア
- 8. 5歳児不明 温泉施設の休業の真相
- 9. 女性の唇縫う 住人が見た光景
- 10. 全東信破産 夜の街に広がる余波
- 1. マンジャロで38kgに 語る後遺症
- 2. 80歳母の「変わり果てた姿」絶句
- 3. 唇を縫われた女性 緊迫のSOS
- 4. 外国人受け入れの新制度に危機感
- 5. ジャンプ 発売前に高額出品多数
- 6. 骨の若さに欠かせないビタミンは
- 7. 51歳女が否認「昭和の言い訳」
- 8. 子育て終えた60代のバッグに変化
- 9. 吉野家 ドラクエセット巡り謝罪
- 10. 空港で荷物預かる→死刑の恐れも
- 1. インドカレー専門店に複雑な事情
- 2. コーラ 嘔吐の原因の胃石溶かす
- 3. インドの謎地域アッサム ヤバい
- 4. 中国特有? 驚くべき生活習慣あり
- 5. 北朝鮮 女子高生に実質「死刑」
- 6. 批判したら逮捕? 中国に危険あり
- 7. 海外で大炎上 日本人の行為5選
- 8. モナコ爆弾 容疑者の遺体を発見
- 9. 騒然 米NYで高層ビル崩壊危機に
- 10. プーチン大統領 不老不死陰謀論
- 1. ガラガラ…「朝サイゼ」の裏事情
- 2. モンベルがAmazonで最大42%OFFに
- 3. ヤバすぎ 巨大産業都市が廃墟化
- 4. おでんのだしは…内科医が警鐘
- 5. HOKAの靴がSALE 履き心地に定評
- 6. ニデックの株主総会 4時間紛糾
- 7. JCB 推し活キャンセル保険を販売
- 8. 無印グリーン 激戦制し頂点へ
- 9. エアコン 大手3社が省エネ全対応
- 10. ヒューリック「鉄緑会」を買収へ
- 1. 「tower」の便利グッズがSALEに
- 2. 朝まで眠れてる? 話題の枕がSALE
- 3. 先行セールの目玉商品を一挙紹介
- 4. 朝までぐっすり? BAKUNEがセール
- 5. iPhone AirがAmazonで最大26%OFF
- 6. 人気のプロテインが最大32%オフ
- 7. AIが「高く買う人」を選ぶ時代
- 8. Apple WatchがAmazonでセールに
- 9. ノースフェイスが最大46%OFFに
- 10. セールでApple製品が最大26％OFF
- 1. 本田、日本サッカーの弱点指摘
- 2. 差別投稿をした巴議員が謝罪要求
- 3. 塩貝炎上もブラジル敗退で掌返し
- 4. ハーランド SNSでブラジル挑発か
- 5. アルゼンチンが3ー2で逆転勝利
- 6. 渦中の米代表FW 敵軍監督が擁護
- 7. バレーベネズエラ代表主将が逝去
- 8. W杯 アルゼンチン劇的な逆転勝利
- 9. 遠藤航をメンバー外 理由明かす
- 10. 逆転勝利 試合後に監督が涙
- 1. 佐藤二朗 フジテレビに決別宣言
- 2. フジ、ドラマ巡り俳優2人へ謝罪
- 3. 佐藤と橋本は「合うわけがない」
- 4. 中田敦彦帰国に「やっぱり」の声
- 5. 佐藤二朗 羽交い締めシーン物議
- 6. フジ 内定俳優から降板申し出か
- 7. 進次郎氏が「セレブ」露呈と話題
- 8. 「鳥人間」死亡事故 ファン衝撃
- 9. 小島瑠璃子 不倫報道で詰んだ
- 10. 最後にします 佐藤二朗がXで声明
- 1. 人工肛門生活のモデルが語る課題
- 2. クレーマーを8文字で…見事撃退
- 3. 話せないかも 過酷な宣告あった
- 4. 帰ってくれない? 怒涛の展開直面
- 5. 子宮摘出「手術より怖いこと」
- 6. 熊切あさ美「油の便」で事故る
- 7. クエン酸粉末 40代が続けた理由
- 8. 「家事なんて誰でもできるだろ？」主婦をバカにする夫に反撃した話
- 9. 小5の娘に妻の悪口 変貌した夫
- 10. 夫を追い詰める…妻の「正論」