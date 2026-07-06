福原遥、大物女優との初共演に感激「自分にとって一生の宝物」【あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。】
【モデルプレス＝2026/07/06】映画「あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。」（8月7日公開）の完成披露試写会・“百合プレミア”に、主演の福原遥、共演の細田佳央太、出口夏希、井之脇海、倍賞千恵子、原作者の汐見夏衛氏、メガホンをとった新城毅彦監督が登壇。福原が、倍賞と初共演した感想を語った。
【写真】27歳朝ドラヒロイン「女神」と反響相次いだドレス姿
倍賞と初共演した感想を聞かれた福原は「まさかご一緒できると思っていなかったですし、本当に嬉しかったですね。自分にとって一生の宝物だなと思いながら、ご一緒させていただきました。現場に入って本当に緊張していたんですけど、毎日、気さくに話しかけてくださって、それがすごく嬉しくて、安心しながら撮影していました」と感謝し、倍賞は「彼女は昔を知っていて、今もこうしているという役をやっても全然不思議じゃなくて、そこにいることが当たり前のようにいる方だなって思いました。やっていてすごく楽しかったです」と太鼓判を押した。
イベントでは、翌日が七夕であることにちなみ、登壇者が短冊に願いを書いて披露する企画も行われ、“下半期も健康第一”と答えた細田は「僕の2026年度の目標が、何よりも怪我をしない、風邪を引かないっていう目標でやっていて、上半期はおかげさまで体調を崩すことなく乗り切れたので、下半期も引き続き、体が資本ですからね。体には気をつけて生活をしていこうかなっていうことで、この願いにしました」と答え、MCから「まだ20代ですよね」と声をかけられると、「怪我するのに年齢って関係なくて、若いから無茶できるだろうと思いがちだと思うんですけど、そんなことないです。いろいろちゃんとしておかないとガタがくるので、それはちゃんとしています」と言葉に力を込めた。
これに倍賞は「歳を取ってからガタが来る」といい、健康の秘訣を聞かれた倍賞は「お食事を3食きちんと。私は野菜が好きなもんですから、野菜を中心でご飯をいただいているんですけど、今はそれが一番いいのかなと思っていて、お味噌汁でも玉ねぎとトマトとジャガイモを入れるんですけど、なかなかイケます！」とおすすめした。
出口は“夏祭り”と答え「夏祭りに行きたいです。夏といえばお祭りじゃないですか。昔、地元のお友だちとみんなでおしゃれして、浴衣着てお祭り行っていたのがすごく恋しくて、行きたいなっていうお願い！」と願望を吐露し、福原から「行こう！（笑）」と誘われた。
そんな福原は「すごく真面目な感じになっちゃったんですけど（笑）」と言いつつ、“この作品がたくさんの方に届きますように”と答え「この夏の一番の願いです。完結編なので、たくさんの方に届いてくれたらいいなって願っております」とにっこり。そのために何をするか追及されると「宣伝頑張ります！（笑）」と茶目っ気たっぷりに笑った。（modelpress編集部）
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【写真】27歳朝ドラヒロイン「女神」と反響相次いだドレス姿
◆福原遥、大物女優と初共演
倍賞と初共演した感想を聞かれた福原は「まさかご一緒できると思っていなかったですし、本当に嬉しかったですね。自分にとって一生の宝物だなと思いながら、ご一緒させていただきました。現場に入って本当に緊張していたんですけど、毎日、気さくに話しかけてくださって、それがすごく嬉しくて、安心しながら撮影していました」と感謝し、倍賞は「彼女は昔を知っていて、今もこうしているという役をやっても全然不思議じゃなくて、そこにいることが当たり前のようにいる方だなって思いました。やっていてすごく楽しかったです」と太鼓判を押した。
◆細田佳央太、七夕の願いは健康第一
イベントでは、翌日が七夕であることにちなみ、登壇者が短冊に願いを書いて披露する企画も行われ、“下半期も健康第一”と答えた細田は「僕の2026年度の目標が、何よりも怪我をしない、風邪を引かないっていう目標でやっていて、上半期はおかげさまで体調を崩すことなく乗り切れたので、下半期も引き続き、体が資本ですからね。体には気をつけて生活をしていこうかなっていうことで、この願いにしました」と答え、MCから「まだ20代ですよね」と声をかけられると、「怪我するのに年齢って関係なくて、若いから無茶できるだろうと思いがちだと思うんですけど、そんなことないです。いろいろちゃんとしておかないとガタがくるので、それはちゃんとしています」と言葉に力を込めた。
これに倍賞は「歳を取ってからガタが来る」といい、健康の秘訣を聞かれた倍賞は「お食事を3食きちんと。私は野菜が好きなもんですから、野菜を中心でご飯をいただいているんですけど、今はそれが一番いいのかなと思っていて、お味噌汁でも玉ねぎとトマトとジャガイモを入れるんですけど、なかなかイケます！」とおすすめした。
出口は“夏祭り”と答え「夏祭りに行きたいです。夏といえばお祭りじゃないですか。昔、地元のお友だちとみんなでおしゃれして、浴衣着てお祭り行っていたのがすごく恋しくて、行きたいなっていうお願い！」と願望を吐露し、福原から「行こう！（笑）」と誘われた。
そんな福原は「すごく真面目な感じになっちゃったんですけど（笑）」と言いつつ、“この作品がたくさんの方に届きますように”と答え「この夏の一番の願いです。完結編なので、たくさんの方に届いてくれたらいいなって願っております」とにっこり。そのために何をするか追及されると「宣伝頑張ります！（笑）」と茶目っ気たっぷりに笑った。（modelpress編集部）
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