ノーラン監督最新作『オデュッセイア』予習はこれで完璧 「地球の歩き方」コラボ＆『ダ・ヴィンチ』で漫画連載
クリストファー・ノーラン監督最新作『オデュッセイア』（9月11日公開）と、旅行ガイド「地球の歩き方」のコラボレーションWEB特集が、7月6日からスタートする。あわせて、映画の原案となった英雄叙事詩「オデュッセイア」のコミカライズが、同日発売の「ダ・ヴィンチ」2026年8月号から2号連続掲載されることも決定した。
【画像】ホメロス「オデュッセイア」コミカライズ版、誌面の一部
映画は、ノーラン監督が、古代ギリシャの詩人・ホメロスによる英雄叙事詩「オデュッセイア」を映像化した作品で、主人公オデュッセウスをマット・デイモンが演じるほか、トム・ホランドやアン・ハサウェイ、ゼンデイヤ、ロバート・パティンソンら世界的なスター俳優が出演する。
物語は、“トロイの木馬”で知られる「トロイア戦争」終結後、10年におよぶ戦いを経て、家族の待つ故郷へ10年をかけて帰還する壮大な物語。その旅路では、神々の怒りや荒れ狂う海、単眼の巨人キュクロプス、魔女キルケーなど数々の試練が待ち受ける。
「地球の歩き方」とのコラボ企画「地球の歩き方 オデュッセイア」は、映画の舞台となる古代ギリシャの世界を、全4回にわたって紹介するWEB特集。神話のモデルとなった実在のスポットや歴史的背景などを旅行ガイドならではの視点で解説し、映画の世界観をより深く楽しめる内容となっている。
1979年の創刊以来、海外旅行ガイドの定番として親しまれてきた「地球の歩き方」だが、近年では「月刊ムー」や「ジョジョの奇妙な冒険」とのコラボでも話題を集めている。
また、映画公開に先駆け、原作の「オデュッセイア」のコミカライズも始動。7月6日発売の『ダ・ヴィンチ』2026年8月号から2号連続で掲載される。
コミカライズを担当するのは、中原たか穂。“近代美術の先駆者”テオドール・ジェリコーの半生を描いた本格美術ロマン『ジェリコー』を連載し、第25回文化庁メディア芸術祭でマンガ部門審査委員会推薦作品に選出されるなどの実績を持つ。
8月号では、物語の出発点となる「トロイア戦争」の終結から、オデュッセウスが置かれた現在の状況が描かれる。なぜ彼はこれほどの苦難を背負うことになったのか――。
古代ギリシャ文学の最高傑作とも称される「オデュッセイア」。作中に登場する神々は数多くの創作物に取り入れられ、現代でも広く知られた存在だ。一方で、そのルーツとなるギリシャ神話や英雄譚に実際に触れたことがある人は意外と少ない。
さらに、クリストファー・ノーラン監督作品といえば、時間軸を巧みに操る構成や多層的なストーリー展開で知られる一方、「難解」と感じる観客も少なくない。それだけに、映画をより深く楽しむための“予習”としても、今回のコミカライズは格好の入門編となりそうだ。
【画像】ホメロス「オデュッセイア」コミカライズ版、誌面の一部
映画は、ノーラン監督が、古代ギリシャの詩人・ホメロスによる英雄叙事詩「オデュッセイア」を映像化した作品で、主人公オデュッセウスをマット・デイモンが演じるほか、トム・ホランドやアン・ハサウェイ、ゼンデイヤ、ロバート・パティンソンら世界的なスター俳優が出演する。
「地球の歩き方」とのコラボ企画「地球の歩き方 オデュッセイア」は、映画の舞台となる古代ギリシャの世界を、全4回にわたって紹介するWEB特集。神話のモデルとなった実在のスポットや歴史的背景などを旅行ガイドならではの視点で解説し、映画の世界観をより深く楽しめる内容となっている。
1979年の創刊以来、海外旅行ガイドの定番として親しまれてきた「地球の歩き方」だが、近年では「月刊ムー」や「ジョジョの奇妙な冒険」とのコラボでも話題を集めている。
また、映画公開に先駆け、原作の「オデュッセイア」のコミカライズも始動。7月6日発売の『ダ・ヴィンチ』2026年8月号から2号連続で掲載される。
コミカライズを担当するのは、中原たか穂。“近代美術の先駆者”テオドール・ジェリコーの半生を描いた本格美術ロマン『ジェリコー』を連載し、第25回文化庁メディア芸術祭でマンガ部門審査委員会推薦作品に選出されるなどの実績を持つ。
8月号では、物語の出発点となる「トロイア戦争」の終結から、オデュッセウスが置かれた現在の状況が描かれる。なぜ彼はこれほどの苦難を背負うことになったのか――。
古代ギリシャ文学の最高傑作とも称される「オデュッセイア」。作中に登場する神々は数多くの創作物に取り入れられ、現代でも広く知られた存在だ。一方で、そのルーツとなるギリシャ神話や英雄譚に実際に触れたことがある人は意外と少ない。
さらに、クリストファー・ノーラン監督作品といえば、時間軸を巧みに操る構成や多層的なストーリー展開で知られる一方、「難解」と感じる観客も少なくない。それだけに、映画をより深く楽しむための“予習”としても、今回のコミカライズは格好の入門編となりそうだ。