アメリカ、ニューヨークの中心部に、グラミー賞など数々の賞を受賞した世界的歌手、テイラー・スウィフトさんの熱烈なファンが駆けつけています。お目当ては、テイラーさんの結婚パーティーです。

記者

「マディソン・スクエア・ガーデンの周辺には、多くの警察官が動員され、厳重な警備を行っています」

ニューヨーク・マンハッタンにあるエンターテインメントの聖地、マディソン・スクエア・ガーデン。ものものしい雰囲気の中、いったい何が起きているのか…

ファン

「テイラー・スウィフトが見られるかと思って、ここに来ました」

「私たちは熱狂的な“スウィフティーズ”です。テイラー・スウィフトが大好きで、彼女の結婚に関することなら何でも見たいです。今年最大のイベントです」

テイラーさんは去年夏、アメリカンフットボールのスター選手、トラビス・ケルシーさんとの婚約を発表。祝賀イベントは、ここで2日間にわたって開かれ、3日には盛大な結婚パーティーが行われると報じられているのです。

猛暑に見舞われているニューヨークでのビッグイベントに市長は…

ニューヨーク市 マムダニ市長

「ニューヨーク市民の皆さん、どうか屋内に留まって涼しく過ごしてください。もしマディソン・スクエア・ガーデンで結婚式を挙げる予定がある人がいれば、屋内で涼しく過ごせますね」

“世紀の結婚”と全米を騒がせているテイラーさん。熱烈なファンに聞いてみると…

ファン

「私たちは、すべての『時代』をテイラーと一緒に過ごしてきたんです。デビュー当時から、ひとりの人間として成長していく姿をずっと見てきました。高校時代に彼女の曲を聴いていた私たちが、いま彼女の結婚式を迎えている。すべてを分かち合ってきた大切な存在なんです」

「テイラー、愛しているわ！結婚おめでとう！！」

結婚パーティーは1000人ほどのゲストが招かれ、盛大に行われます。