“サンリオキャラクターが考える夢のホテル”詳細発表 韓国で人気のグッズが上陸＆ポチャッコの夢が詰まったビーチなどエリア紹介
ソニー・クリエイティブプロダクツは、韓国で話題を呼んだサンリオキャラクターの体験型展示イベント『Sanrio characters Exhibition Hotel Floria Tokyo（ホテルフローリア トーキョー）』（韓国のクリエイティブプロダクション「d'strict」企画・共催）において、韓国会場で人気を博したグッズの販売情報や、「ホテル」をコンセプトにしたテーマルームの詳細など、同展の最新情報を公開した。
【写真】ポムポムプリンがお出迎えするチェックインロビー グッズも公開！
同展は、サンリオのキャラクターたちが考えた「夢のホテル」をテーマにした、新しい「ホテルルームツアー」体験を提供。まるで本物のホテルのように、チェックインをしてルームキーを受け取ると、d'strictが手掛けるシックなデザインと、サンリオキャラクターズの“かわいい”世界観を詰め込んだフォトジェニックな没入空間が登場する。独自の物語性と、来場者自身がキャラクターと共に特別な瞬間を作り上げるインタラクティブな仕掛けにより、すべての瞬間が想い出となる、心躍る体験を楽しめる。
ホテルのルームツアーは外観からスタートし、サンリオキャラクターズがお出迎えするピンクが印象的なエントランスロビー、きらめくガーデンから、光溢れるボールルーム、そしてキャラクターたちのお気に入りのアイテムで彩られた客室まで、全11のテーマで構成されている。
夢のような滞在が楽しめる客室は、ピンク色が広がるまるでおとぎ話の世界に迷い込んだようなマイメロディルームや、バラとピアノのメロディーにインスパイアされたロマンチックなハローキティルーム、花と蝶が舞うネオンレトロで幻想的なクロミルームなど、キャラクターの個性が際立っている。また、本物の砂を使用し、夢のような風景に包まれ地平線の彼方まで続くピンクのビーチなど、韓国でも人気を博したコンテンツが、日本にも登場する。
■エリア紹介
【エントランス】
ホテルに到着し、館内へと足を踏み入れるキャラクターたちの姿を見ることができる。ゲストはサンリオキャラクターたちと一緒にチェックインし、1日がはじまる。
【チェックインロビー】
ポムポムプリンがお迎えするチェックインロビーでは、ルームキーを渡される。どのキャラクターのキーが手元に届くかは、受け取ってからのお楽しみ。チェックインを待つ時間も、期待に胸がふくらむ。ルームキーを手にしたら、サンリオキャラクターたちのそれぞれの理想の部屋が表現された客室へ。
【ガーデン】
リトルツインスターズのキキとララが用意した、特別なガーデンパーティーへようこそ。星あかりが優しく照らす庭園。テーブルのうえにお花の形をしたケーキをそっとのせると、サンリオキャラクターたちが次々と姿を現す。幻想的な世界へ一歩足を踏み入れて、ケーキを魔法のように彩ろう。きらめく星空と咲き誇る花々に包まれる、特別なひとときが今、始まる。
【ボールルーム】
サンリオキャラクターたちが、一緒に踊るために用意した華やかなエリア。空間全体を包み込むLEDスクリーンには、ダンスを楽しむキャラクターたちの姿が色鮮やかに映し出されている。四方へと広がる光とまばゆい反射に包まれ、まるでダンスホールの中心に立っているかのような圧倒的な没入感を味わえる。来場者もパーティーに招かれた特別なゲストのひとりとして、夢のようなひとときを。
【ビーチ】
ポチャッコの夢が詰まった、きらめくピンクのビーチが目の前に広がる。壁一面の超大型デジタルスクリーンに映し出されるのは、果てしなく続くピンク色の海と、美しく染まる夕暮れの空。本物の砂を踏みしめながら進むと、パラソルや砂のお城、そしてサーフボードを手にしたハローキティとポチャッコが優しく迎えてくれる。最新のデジタル技術が創り出す、圧倒的な没入感。室内にいることを忘れてしまうほどの開放的なプライベートリゾートで、幻想的でロマンチックな時間を。
■グッズ紹介（価格はすべて税込）
『ホテルフローリア ぬいぐるみ（マイメロディ／クロミ）』各5940円
Hotel Floriaデザインの限定ぬいぐるみ。マイメロディとクロミの特別な瞬間をデザインに落とし込み、展示の感動と思い出を長く楽しめるアイテム。
『ホテルフローリア ぬいぐるみキーホルダー（マイメロディ／クロミ）』各2750円
マイメロディとクロミの魅力を詰め込んだぬいぐるみキーチェーン。バッグやポーチに付けて、Hotel Floriaでの特別な思い出をいつでもどこでも一緒に楽しめる。
『ホテルフローリア ラゲッジタグ（全5種）』各2640円
Hotel Floriaを代表するキャラクターたちをあしらったラゲッジタグ。いつでもどこでもキャラクターと一緒にいるようなときめきを感じられ、スーツケースやバッグに特別なアクセントを添えてくれる。
『ホテルフローリア レンチキュラーマグネット（全5種）』各770円
見る角度によって表情が変わるレンチキュラーマグネット。Hotel Floriaのボールルームで楽しく踊るキャラクターたちの姿を生き生きと描き、飾る場所を選ばず、日常に特別な楽しさをプラスしてくれる。
『ホテルフローリア うちわ サンリオキャラクターズ』550円
キャラクターたちを両面にデザインしたうちわ。表と裏で異なるキャラクターに出会え、展示のときめきをより特別に感じられるアイテム、
『ホテルフローリア ペーパーエアフレッシュナー（全5種）』各1320円
キャラクターごとにイメージされる香りを詰め込んだパフュームタグ。それぞれの個性やあたたかな雰囲気を香りで表現し、キャラクターと過ごす特別なひとときを彩る。
『ホテルフローリア メタルキーリング（全9種）』各1760円
Hotel Floriaのキャラクターたちの魅力を詰め込んだ、鍵モチーフのメタルキーチェーン。それぞれのキャラクターとともに、特別な空間の扉を開くようなときめきを感じられ、日常に洗練されたアクセントを添えてくれる。
『ホテルフローリア バッジ（全10種）』各990円
キャラクターたちの愛らしい表情が魅力のメタルバッジ。バッグや衣類に自由に付けて、お気に入りのキャラクターといつでも一緒に過ごせる。自分らしい個性をかわいらしく表現できるアイテム。
■開催概要
会期：2026年7月15日（水）〜2027年5月31日（月） ※会期中無休
会場：東急歌舞伎町タワー4F
営業時間：午前10時〜午後8時（最終入場午後7時30分）
料金：
【平日】一般・大学生 2400円／中高生 1600円／小人（4歳〜12歳・小学生） 1000円
【土・日・祝日】一般・大学生 2600円／中高生 1800円／小人（4歳〜12歳・小学生） 1200円
※3歳以下は無料（保護者同伴必須）※未就学児は中学生以上の保護者同伴必須
登場キャラクター：ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリン、リトルツインスターズ、ポチャッコ、ハンギョドン、けろけろけろっぴ
同展は、サンリオのキャラクターたちが考えた「夢のホテル」をテーマにした、新しい「ホテルルームツアー」体験を提供。まるで本物のホテルのように、チェックインをしてルームキーを受け取ると、d'strictが手掛けるシックなデザインと、サンリオキャラクターズの“かわいい”世界観を詰め込んだフォトジェニックな没入空間が登場する。独自の物語性と、来場者自身がキャラクターと共に特別な瞬間を作り上げるインタラクティブな仕掛けにより、すべての瞬間が想い出となる、心躍る体験を楽しめる。
ホテルのルームツアーは外観からスタートし、サンリオキャラクターズがお出迎えするピンクが印象的なエントランスロビー、きらめくガーデンから、光溢れるボールルーム、そしてキャラクターたちのお気に入りのアイテムで彩られた客室まで、全11のテーマで構成されている。
夢のような滞在が楽しめる客室は、ピンク色が広がるまるでおとぎ話の世界に迷い込んだようなマイメロディルームや、バラとピアノのメロディーにインスパイアされたロマンチックなハローキティルーム、花と蝶が舞うネオンレトロで幻想的なクロミルームなど、キャラクターの個性が際立っている。また、本物の砂を使用し、夢のような風景に包まれ地平線の彼方まで続くピンクのビーチなど、韓国でも人気を博したコンテンツが、日本にも登場する。
■エリア紹介
【エントランス】
ホテルに到着し、館内へと足を踏み入れるキャラクターたちの姿を見ることができる。ゲストはサンリオキャラクターたちと一緒にチェックインし、1日がはじまる。
【チェックインロビー】
ポムポムプリンがお迎えするチェックインロビーでは、ルームキーを渡される。どのキャラクターのキーが手元に届くかは、受け取ってからのお楽しみ。チェックインを待つ時間も、期待に胸がふくらむ。ルームキーを手にしたら、サンリオキャラクターたちのそれぞれの理想の部屋が表現された客室へ。
【ガーデン】
リトルツインスターズのキキとララが用意した、特別なガーデンパーティーへようこそ。星あかりが優しく照らす庭園。テーブルのうえにお花の形をしたケーキをそっとのせると、サンリオキャラクターたちが次々と姿を現す。幻想的な世界へ一歩足を踏み入れて、ケーキを魔法のように彩ろう。きらめく星空と咲き誇る花々に包まれる、特別なひとときが今、始まる。
【ボールルーム】
サンリオキャラクターたちが、一緒に踊るために用意した華やかなエリア。空間全体を包み込むLEDスクリーンには、ダンスを楽しむキャラクターたちの姿が色鮮やかに映し出されている。四方へと広がる光とまばゆい反射に包まれ、まるでダンスホールの中心に立っているかのような圧倒的な没入感を味わえる。来場者もパーティーに招かれた特別なゲストのひとりとして、夢のようなひとときを。
【ビーチ】
ポチャッコの夢が詰まった、きらめくピンクのビーチが目の前に広がる。壁一面の超大型デジタルスクリーンに映し出されるのは、果てしなく続くピンク色の海と、美しく染まる夕暮れの空。本物の砂を踏みしめながら進むと、パラソルや砂のお城、そしてサーフボードを手にしたハローキティとポチャッコが優しく迎えてくれる。最新のデジタル技術が創り出す、圧倒的な没入感。室内にいることを忘れてしまうほどの開放的なプライベートリゾートで、幻想的でロマンチックな時間を。
■グッズ紹介（価格はすべて税込）
『ホテルフローリア ぬいぐるみ（マイメロディ／クロミ）』各5940円
Hotel Floriaデザインの限定ぬいぐるみ。マイメロディとクロミの特別な瞬間をデザインに落とし込み、展示の感動と思い出を長く楽しめるアイテム。
『ホテルフローリア ぬいぐるみキーホルダー（マイメロディ／クロミ）』各2750円
マイメロディとクロミの魅力を詰め込んだぬいぐるみキーチェーン。バッグやポーチに付けて、Hotel Floriaでの特別な思い出をいつでもどこでも一緒に楽しめる。
『ホテルフローリア ラゲッジタグ（全5種）』各2640円
Hotel Floriaを代表するキャラクターたちをあしらったラゲッジタグ。いつでもどこでもキャラクターと一緒にいるようなときめきを感じられ、スーツケースやバッグに特別なアクセントを添えてくれる。
『ホテルフローリア レンチキュラーマグネット（全5種）』各770円
見る角度によって表情が変わるレンチキュラーマグネット。Hotel Floriaのボールルームで楽しく踊るキャラクターたちの姿を生き生きと描き、飾る場所を選ばず、日常に特別な楽しさをプラスしてくれる。
『ホテルフローリア うちわ サンリオキャラクターズ』550円
キャラクターたちを両面にデザインしたうちわ。表と裏で異なるキャラクターに出会え、展示のときめきをより特別に感じられるアイテム、
『ホテルフローリア ペーパーエアフレッシュナー（全5種）』各1320円
キャラクターごとにイメージされる香りを詰め込んだパフュームタグ。それぞれの個性やあたたかな雰囲気を香りで表現し、キャラクターと過ごす特別なひとときを彩る。
『ホテルフローリア メタルキーリング（全9種）』各1760円
Hotel Floriaのキャラクターたちの魅力を詰め込んだ、鍵モチーフのメタルキーチェーン。それぞれのキャラクターとともに、特別な空間の扉を開くようなときめきを感じられ、日常に洗練されたアクセントを添えてくれる。
『ホテルフローリア バッジ（全10種）』各990円
キャラクターたちの愛らしい表情が魅力のメタルバッジ。バッグや衣類に自由に付けて、お気に入りのキャラクターといつでも一緒に過ごせる。自分らしい個性をかわいらしく表現できるアイテム。
■開催概要
会期：2026年7月15日（水）〜2027年5月31日（月） ※会期中無休
会場：東急歌舞伎町タワー4F
営業時間：午前10時〜午後8時（最終入場午後7時30分）
料金：
【平日】一般・大学生 2400円／中高生 1600円／小人（4歳〜12歳・小学生） 1000円
【土・日・祝日】一般・大学生 2600円／中高生 1800円／小人（4歳〜12歳・小学生） 1200円
※3歳以下は無料（保護者同伴必須）※未就学児は中学生以上の保護者同伴必須
登場キャラクター：ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリン、リトルツインスターズ、ポチャッコ、ハンギョドン、けろけろけろっぴ