アメリカ政府倫理局は先月30日、トランプ大統領の去年の資産を公開し、年間収入は3000億円を超えていたことが分かりました。多くが、自身が推進する暗号資産の事業で得られています。アメリカ政府倫理局が先月30日公開したトランプ大統領の2025年の資産報告書によりますと、トランプ大統領は去年、少なくとも20億ドル、日本円で3000億円を超える収入があったことが分かりました。自身の名前を付けた暗号資産の権利料や、家族が経営