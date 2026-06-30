高中正義ソロデビュー50周年×アグネス・ラム来日50周年！名曲「スイートアグネス」12インチカラーヴァイナルリリース決定

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高中正義が1976年に発表した記念ソロデビューシングル「スイートアグネス」が、12インチ45回転カラーヴァイナルの仕様でリイシュー（11月11日リリース）されることが決定した。

■アグネス・ラムは、1970年代に一世を風靡したハワイ ホノルル出身のスーパーアイドル

アグネス・ラムは、数々のCMの出演やグラビアで、当時の若者の間に「アグネス・ラム・フィーバー」を巻き起こした、ハワイ ホノルル出身のスーパーアイドル。パチンコ『海物語シリーズ』の登場人物「マリンちゃん」が、彼女をモチーフにしていたり、漫画『うる星らつら』のヒロイン「ラム」は彼女をモチーフにしているとも言われている。

1976年9月には短編映画『太陽の恋人アグネス・ラム』が公開、同年11月の来日ではメディアを大きく巻き込んで大ブームを巻き起こした。

高中正義による「スイートアグネス」は、映画『太陽の恋人アグネス・ラム』の主題歌。まさに夏にピッタリのナンバーとなっており、今回のリイシュー盤は、キュートなアグネス・ラムのアップショットを使用した当時の7インチ盤からの復刻ジャケットで発売される

シングルにカップリング収録される「トーキョーレギー」は、高橋ユキヒロが作詞した、映画『太陽の恋人アグネス・ラム』の挿入曲。高中が自らボーカルを取ったシティポップのキラーチューンで、近年特に海外人気が高まっている1stアルバム『Seychelles』からの楽曲だ。

高中正義がアグネス・ラムにリスペクトを込めて捧げたファンキーでロマンチックな名曲「スイートアグネス」の12インチ カラーヴァイナルは、7月10日より全国の主要CDショップ、WEBストア、UNIVERSAL MUSIC STOREにて予約受付がスタート。要注目だ

メイン写真：「スイートアグネス」ジャケット写真

■リリース情報

2026.11.11 ON SALE

ANALOG「スイートアグネス」※12インチ カラーヴァイナル

■関連リンク

UNIVERSAL MUSIC STOREの作品ページ

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