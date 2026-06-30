AWS表彰2制度で社員2名が選出！ TDI「AWSエンジニア表彰制度」

記事ポイント TDI社員2名がAWS表彰2制度で選出早川将史さん・米山和寿さんが両制度受賞Japan AWS Top Engineersなど2制度で選出 TDI社員2名がAWS表彰2制度で選出早川将史さん・米山和寿さんが両制度受賞Japan AWS Top Engineersなど2制度で選出

TDIが、AWSエンジニア表彰制度「2026 Japan AWS Top Engineers」と「2026 Japan All AWS Certifications Engineers」に社員2名が選出されたことを発表しました。

選出されたのは、コーポレート本部 デジタルイノベーション技術部の早川 将史さんと米山 和寿さんです。

2名は、AWSに関する技術力や実ビジネスでの実績などを評価され、ともに両制度の受賞者として選ばれています。

TDI「AWSエンジニア表彰制度」

発表日：2026年6月25日選出社員：早川 将史、米山 和寿所属：コーポレート本部 デジタルイノベーション技術部選出制度：2026 Japan AWS Top Engineers選出制度：2026 Japan All AWS Certifications Engineers

AWSエンジニア表彰制度では、Amazon Web ServicesのパートナープログラムであるAWS Partner Networkに加盟する企業の社員の中から、AWSに関する技術力や実ビジネスでの実績などを評価されたエンジニアが表彰されます。

写真では、早川 将史さんが左、米山 和寿さんが右に並んでいます。

TDIから選出された2名は、同じ所属から2つの制度でともに受賞者となりました。

技術力と活動成果を対象にする「2026 Japan AWS Top Engineers」

「Japan AWS Top Engineers」は、APNに加入している会社に所属するAWSエンジニアを対象にした日本独自の表彰制度です。

対象となるのは、特定のAWS認定資格を持つエンジニアです。

AWSビジネス拡大につながる技術力を発揮した活動、または技術力を発揮した重要な活動や成果があるエンジニアが、AWS Japanによる審査を経て選出されます。

全AWS認定資格の保持を対象にする表彰プログラム

「Japan All AWS Certifications Engineers」は、APNに参加している会社に所属し、「AWS認定資格を全て保持している」AWSエンジニアを対象にした表彰プログラムです。

近年の資格体系の進化の中で、自己研鑽を重ね、専門性を高め、AWS認定資格取得に成果を出したエンジニアが、AWS Japanによる審査を経て選出されます。

早川 将史さんと米山 和寿さんは、この表彰プログラムにも両名選出されています。

クラウド活用支援とAWS関連記事

クラウドリフト&シフト：クラウド活用支援技術情報ブログ：MISO掲載内容：エンジニアによるAWS関連記事

TDIでは、AWSを始めとする最新のクラウド技術の獲得および人材育成に取り組んでいます。

クラウドリフト&シフト「クラウド活用支援」と、技術情報ブログ「MISO」のAWS関連記事も案内されています。

AWSエンジニアの選出内容とあわせて、クラウド技術、資格、技術情報の発信に関する発表となりました。

2つの表彰制度で同じ2名が選ばれたことから、TDIのクラウド領域における技術力と継続的な資格取得の取り組みがうかがえます。

クラウド活用支援や技術情報ブログの案内もあり、AWSに関する人材育成と実務での知見発信をあわせて伝える発表になっています。

TDI「AWSエンジニア表彰制度」の紹介でした。

よくある質問

Q. TDIから選出された社員は誰ですか？

A. コーポレート本部 デジタルイノベーション技術部の早川 将史さんと米山 和寿さんです。

写真では早川 将史さんが左、米山 和寿さんが右に並んでいます。

Q. 2名はどの制度で選出されましたか？

A. 「2026 Japan AWS Top Engineers」と「2026 Japan All AWS Certifications Engineers」の両制度で、ともに受賞者として選出されています。

Q. 「Japan AWS Top Engineers」はどのような制度ですか？

A. APNに加入している会社に所属するAWSエンジニアを対象にした日本独自の表彰制度です。

特定のAWS認定資格や技術力を発揮した活動、成果が審査対象です。

Q. 「Japan All AWS Certifications Engineers」はどのような表彰プログラムですか？

A. APNに参加している会社に所属し、「AWS認定資格を全て保持している」AWSエンジニアを対象にした表彰プログラムです。

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