YouTubeチャンネル「旅熊 - trabear -」が「【秋の山梨日帰り旅】紅葉やぶどう狩り、ワインステーキを堪能！最新DJI Osmo Pocket 3で撮影」を公開した。動画では、出演者のケータとゲストのジローちゃんが、秋の味覚と絶景を満喫する日帰りバスツアーに参加する様子が収められている。



道中は、三連休初日の大渋滞からスタート。当初1時間半で到着する予定が5時間もかかってしまったものの、石川パーキングエリアでの昼食ではご当地の八王子ラーメンを堪能した。刻み玉ねぎが特徴的な醤油ベースのラーメンに対し、ジローちゃんが「味噌っ！」と的外れな食レポをしてケータに突っ込まれる一幕も。



続いて山梨県の一古園に到着した二人は、ぶどう狩りへ。農業学校出身だというジローちゃんの意外な経歴も明かされつつ、甲州ぶどうなどを収穫してその場で味わった。夕食には、ワイン作りの過程で生まれるぶどう粕をエサとして育った「甲州ワインビーフステーキ」が登場。柔らかさとほんのりとした甘味が特徴の肉を口にし、ジローちゃんは「ジュワーっと広がるお牛さんのハーモニー」と独特の表現で絶賛した。すっかり日が暮れた後は河口湖もみじ回廊へ移動し、ライトアップされた幻想的な紅葉を見上げて心身ともにリフレッシュした様子を見せた。



帰宅後、ケータは長時間の渋滞に見舞われた道中を振り返りつつ、「自分で運転しなくていいしお酒が飲めたりとか」とバスツアーならではのメリットを語った。一方で、ジローちゃんがぶどうを食べきれずに残った房を新宿二丁目のお店へお土産として持参し、ママから「お供え物のつもりかもしれないけど私まだ生きてるわよ？」とお叱りを受けたという後日談も披露。美しい絶景と秋の味覚、そして笑いありの珍道中は、これからの行楽シーズンにおける旅の計画に役立ちそうだ。



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