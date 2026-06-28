クロちゃんと“涙の破局”から1年――リチの近影にびっくり「大人の女性って感じ」「ロング似合ってる！」
タレントのリチが26日までにInstagramを更新。近影を披露するとファンから反響が集まった。
【別カット】ロングヘアで大人っぽさが増したリチ
2022年12月に『水曜日のダウンタウン』（TBS系）で放送された企画「MONSTER Love」をきっかけにお笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃんとの交際が始まったリチ。2025年1月にはおよそ2年にわたる交際に終止符が打たれ破局に至っていた。
そんな彼女が「ずっとやってみたかった自分だけの香り創り体験」と投稿したのは、都内のフレグランスショップで撮影されたオフショット。複数公開されている写真には、ロングヘアになった彼女のリラックスした笑顔が収められている。
リチの近影に、ファンからは「りっちゃんまた可愛くなったね‼︎」「雰囲気変わった？すごく素敵」「大人の女性って感じで素敵です！」「ロング似合ってる！」などの声が相次いでいる。
引用：「リチ」Instagram（@richi.kumamoto）
【別カット】ロングヘアで大人っぽさが増したリチ
2022年12月に『水曜日のダウンタウン』（TBS系）で放送された企画「MONSTER Love」をきっかけにお笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃんとの交際が始まったリチ。2025年1月にはおよそ2年にわたる交際に終止符が打たれ破局に至っていた。
そんな彼女が「ずっとやってみたかった自分だけの香り創り体験」と投稿したのは、都内のフレグランスショップで撮影されたオフショット。複数公開されている写真には、ロングヘアになった彼女のリラックスした笑顔が収められている。
リチの近影に、ファンからは「りっちゃんまた可愛くなったね‼︎」「雰囲気変わった？すごく素敵」「大人の女性って感じで素敵です！」「ロング似合ってる！」などの声が相次いでいる。
引用：「リチ」Instagram（@richi.kumamoto）