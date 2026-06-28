『レミーのおいしいレストラン』参加監督の新作、アヌシーで3冠 『Iron Boy』2027年日本公開へ
アニメーション映画『Iron Boy（原題：Le Corset）』が、フランスで開催されていた世界最大級のアニメーション映画祭「アヌシー国際アニメーション映画祭2026」で、審査員賞、観客賞、ガン財団配給賞の3部門で受賞したことが、現地時間27日に発表された。本作は、2027年に日本で公開されることが決定している（配給：ファインフィルムズ）。
【動画】アニメーション映画『Iron Boy』オリジナル予告編
本作は、フランスのルイ・クリシー監督最新作。『レミーのおいしいレストラン』『カールじいさんの空飛ぶ家』『ウォーリー』などのピクサー作品にアニメーターとして参加し、『アステリックス 神々の邸宅』、2019年セザール賞最優秀アニメーション映画賞にノミネートされた『アステリックスの冒険〜秘薬を守る戦い』では共同監督・共同脚本を務めている。
初の長編監督作品となった本作では共同脚本も担当し、背骨固定具を装着して過ごしていた幼少期の経験も反映されているという。
今年5月の「第79回カンヌ国際映画祭」では、ある視点部門の審査員賞を受賞している。北米・中南米などではソニー・ピクチャーズ クラシックスによる配給も決定しており、今回のアヌシーでの3冠達成により、「第99回アカデミー賞」長編アニメーション賞へのノミネートを期待する声も上がっている。
また、ファインフィルムズ配給作品としては、『Flow』（2024年）、『アメリと雨の物語』（2025年）に続き、3年連続でアヌシー国際アニメーション映画祭の観客賞受賞作品となった。
■ストーリー
フランスの田舎。10歳のクリストフは、家族の農場で、厳格で近寄りがたい父親の期待に応えようと奮闘していた。しかし、クリストフは、トラクターに乗っているとき、学校にいるとき、夕食の席で……と、予告もなく体を真横に傾けてしまうように。病院での検査の結果、クリストフは、体をまっすぐに保つために鉄製のコルセットを着用することになる。
農場から離れて新たな生活を余儀なくされたクリストフは、音楽への新たな情熱を見出し、新しい友達と出会い、その子の影響で初めていたずらに手を染めることになる。しかし、こうした出来事は、クリストフの失われたバランスを本当に取り戻してくれるのだろうか？
【動画】アニメーション映画『Iron Boy』オリジナル予告編
本作は、フランスのルイ・クリシー監督最新作。『レミーのおいしいレストラン』『カールじいさんの空飛ぶ家』『ウォーリー』などのピクサー作品にアニメーターとして参加し、『アステリックス 神々の邸宅』、2019年セザール賞最優秀アニメーション映画賞にノミネートされた『アステリックスの冒険〜秘薬を守る戦い』では共同監督・共同脚本を務めている。
今年5月の「第79回カンヌ国際映画祭」では、ある視点部門の審査員賞を受賞している。北米・中南米などではソニー・ピクチャーズ クラシックスによる配給も決定しており、今回のアヌシーでの3冠達成により、「第99回アカデミー賞」長編アニメーション賞へのノミネートを期待する声も上がっている。
また、ファインフィルムズ配給作品としては、『Flow』（2024年）、『アメリと雨の物語』（2025年）に続き、3年連続でアヌシー国際アニメーション映画祭の観客賞受賞作品となった。
■ストーリー
フランスの田舎。10歳のクリストフは、家族の農場で、厳格で近寄りがたい父親の期待に応えようと奮闘していた。しかし、クリストフは、トラクターに乗っているとき、学校にいるとき、夕食の席で……と、予告もなく体を真横に傾けてしまうように。病院での検査の結果、クリストフは、体をまっすぐに保つために鉄製のコルセットを着用することになる。
農場から離れて新たな生活を余儀なくされたクリストフは、音楽への新たな情熱を見出し、新しい友達と出会い、その子の影響で初めていたずらに手を染めることになる。しかし、こうした出来事は、クリストフの失われたバランスを本当に取り戻してくれるのだろうか？