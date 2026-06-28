Prime Video：義理の兄妹の禁断の恋描く「過ち」シリーズが上位席巻、『日本三國』ランクイン【6/15/26 - 6/21/26】
Amazonの動画配信サービス「Prime Video」は、6月15日から21日までの週間視聴ランキングを発表。日本のアニメシリーズ『日本三國』が、グローバルTVシリーズ9位、非英語圏TVシリーズ2位にランクインした。
【動画】映画『君の過ち：ロンドン編』予告編
『日本三國』は、松木いっかが「マンガワン」「裏サンデー」で連載中の同名漫画が原作。核大戦や天災、悪政によって文明が崩壊した近未来の日本を舞台に、三つの国に分裂した日本の再統一を目指す地方役人・三角青輝（みすみ・あおてる）の活躍を描くSF戦国エンターテインメント。
Amazon MGMスタジオが共同製作に参加し、4月からPrime Videoで新エピソードを世界最速配信。21日午後9時から最終話（第12話）が配信された。
グローバル映画部門ではイギリス発の『君の過ち：ロンドン編』が、非英語映画部門ではスペイン発の『私たちの過ち』が、それぞれ首位を獲得した。
この「過ち」シリーズは、スペインの作家メルセデス・ロンによるヤングアダルト小説「Culpables」三部作が原作。親同士の再婚により義理の兄妹となった2人の禁断の恋を情熱的に描いたロマンスシリーズとして、世界中の若い世代を中心に人気を集めている。
スペインで映画化された『Culpa Mia 俺の過ち』（2023年）が世界的に大ヒット。第2作『君の過ち（Culpa Tuya）』（2024年）、続く最終章『私たちの過ち（Culpa Nuestra）』（2025年）が配信中。
スペイン版の人気を受け、舞台をロンドンに移した英語版シリーズが制作され、『俺の過ち：ロンドン編』が2025年2月にPrime Videoで配信開始。
18歳のノアは、裕福な英国人実業家ウィリアムと母親との結婚を機に、アメリカからロンドンに引っ越す。ノアはウィリアムの息子で不良少年のニックと出会い、やがて二人は互いにどうしようもなく惹かれあっていることに気づく。
6月17日より配信が始まった第2作『君の過ち：ロンドン編』では、ノアがオックスフォード大学で新生活を始める一方、ニックはロンドンに残り、父親の会社で働き始める。離れ離れになった2人の愛は、これまでで最大の試練に直面。嫉妬や野心、そして2人を引き裂こうとする力が交錯する中、ニックとノアは自分たちの絆があらゆる困難を乗り越え、永遠に続くことを証明しようとする。
なお、Prime Videoはシリーズ完結編となる第3作『私たちの過ち：ロンドン編』の製作も発表している。
Prime Videoは、映画やドラマ、ライブイベントなど幅広いコンテンツを提供する動画配信サービス。今回のランキングは、6月8日から14日までの1週間に世界中のPrime Videoアカウントで視聴された作品をもとに集計された。なお、シリーズ作品については配信中の全シーズンの視聴データが対象となる。
Amazonプライム特典対象作品は、プライム会員であれば追加料金なしで視聴できる。
■グローバル映画 週間TOP10
1：君の過ち：ロンドン編（英国）
2：トム・クランシー／CIA分析官 ジャック・ライアン 灰色の正義
3：俺の過ち：ロンドン編（英国）
4：オーバー・ユア・デッド・ボディ
5：ワーキングマン
6：私たちの過ち（スペイン）
7：俺の過ち（スペイン）
8：クライム101
9：君の過ち（スペイン）
10：Playdate
■グローバルTVシリーズ 週間TOP10
1：オフキャンパス
2：ジェレミー・クラークソン 農家になる
3：エブリー・イヤー・アフター 〜追憶の夏〜
4：スパイダー・ノワール
5：ラーク（インド）
6：ザ・ボーイズ
7：ヴォクス・マキナの伝説
8：私たちの青い夏
9：日本三國（日本）
10：シタデル
■非英語映画 週間TOP10
1：私たちの過ち（スペイン）
2：俺の過ち（スペイン）
3：君の過ち（スペイン）
4：A Family Of Bastards（フランス）
5：システム（インド）
6：ノー・カントリー・フォー・シングル〜恋せずにいられない〜（イタリア）
7：Still Sexy（イタリア）
8：ベンガンサ 愛と絆の報復（メキシコ）
9：テル・ミー・ソフトリー（スペイン）
10：セタ 〜6人目のエージェント〜（スペイン）
■非英語TVシリーズ 週間TOP10
1：ラーク（インド）
2：日本三國（日本）
3：マクストン・ホール 〜私たちをつなぐ世界〜（ドイツ）
4：LOL: Last One Laughing Germany（ドイツ）
5：精霊たちの家（チリ）
6：マトカ・キング（インド）
7：Par de ideotas（メキシコ）
8：The 50（イタリア）
9：Family Man（インド）
10：LOL: Last One Laughing France（フランス）
【動画】映画『君の過ち：ロンドン編』予告編
『日本三國』は、松木いっかが「マンガワン」「裏サンデー」で連載中の同名漫画が原作。核大戦や天災、悪政によって文明が崩壊した近未来の日本を舞台に、三つの国に分裂した日本の再統一を目指す地方役人・三角青輝（みすみ・あおてる）の活躍を描くSF戦国エンターテインメント。
グローバル映画部門ではイギリス発の『君の過ち：ロンドン編』が、非英語映画部門ではスペイン発の『私たちの過ち』が、それぞれ首位を獲得した。
この「過ち」シリーズは、スペインの作家メルセデス・ロンによるヤングアダルト小説「Culpables」三部作が原作。親同士の再婚により義理の兄妹となった2人の禁断の恋を情熱的に描いたロマンスシリーズとして、世界中の若い世代を中心に人気を集めている。
スペインで映画化された『Culpa Mia 俺の過ち』（2023年）が世界的に大ヒット。第2作『君の過ち（Culpa Tuya）』（2024年）、続く最終章『私たちの過ち（Culpa Nuestra）』（2025年）が配信中。
スペイン版の人気を受け、舞台をロンドンに移した英語版シリーズが制作され、『俺の過ち：ロンドン編』が2025年2月にPrime Videoで配信開始。
18歳のノアは、裕福な英国人実業家ウィリアムと母親との結婚を機に、アメリカからロンドンに引っ越す。ノアはウィリアムの息子で不良少年のニックと出会い、やがて二人は互いにどうしようもなく惹かれあっていることに気づく。
6月17日より配信が始まった第2作『君の過ち：ロンドン編』では、ノアがオックスフォード大学で新生活を始める一方、ニックはロンドンに残り、父親の会社で働き始める。離れ離れになった2人の愛は、これまでで最大の試練に直面。嫉妬や野心、そして2人を引き裂こうとする力が交錯する中、ニックとノアは自分たちの絆があらゆる困難を乗り越え、永遠に続くことを証明しようとする。
なお、Prime Videoはシリーズ完結編となる第3作『私たちの過ち：ロンドン編』の製作も発表している。
Prime Videoは、映画やドラマ、ライブイベントなど幅広いコンテンツを提供する動画配信サービス。今回のランキングは、6月8日から14日までの1週間に世界中のPrime Videoアカウントで視聴された作品をもとに集計された。なお、シリーズ作品については配信中の全シーズンの視聴データが対象となる。
Amazonプライム特典対象作品は、プライム会員であれば追加料金なしで視聴できる。
■グローバル映画 週間TOP10
1：君の過ち：ロンドン編（英国）
2：トム・クランシー／CIA分析官 ジャック・ライアン 灰色の正義
3：俺の過ち：ロンドン編（英国）
4：オーバー・ユア・デッド・ボディ
5：ワーキングマン
6：私たちの過ち（スペイン）
7：俺の過ち（スペイン）
8：クライム101
9：君の過ち（スペイン）
10：Playdate
■グローバルTVシリーズ 週間TOP10
1：オフキャンパス
2：ジェレミー・クラークソン 農家になる
3：エブリー・イヤー・アフター 〜追憶の夏〜
4：スパイダー・ノワール
5：ラーク（インド）
6：ザ・ボーイズ
7：ヴォクス・マキナの伝説
8：私たちの青い夏
9：日本三國（日本）
10：シタデル
■非英語映画 週間TOP10
1：私たちの過ち（スペイン）
2：俺の過ち（スペイン）
3：君の過ち（スペイン）
4：A Family Of Bastards（フランス）
5：システム（インド）
6：ノー・カントリー・フォー・シングル〜恋せずにいられない〜（イタリア）
7：Still Sexy（イタリア）
8：ベンガンサ 愛と絆の報復（メキシコ）
9：テル・ミー・ソフトリー（スペイン）
10：セタ 〜6人目のエージェント〜（スペイン）
■非英語TVシリーズ 週間TOP10
1：ラーク（インド）
2：日本三國（日本）
3：マクストン・ホール 〜私たちをつなぐ世界〜（ドイツ）
4：LOL: Last One Laughing Germany（ドイツ）
5：精霊たちの家（チリ）
6：マトカ・キング（インド）
7：Par de ideotas（メキシコ）
8：The 50（イタリア）
9：Family Man（インド）
10：LOL: Last One Laughing France（フランス）