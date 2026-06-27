2連勝のスペイン、首位で決勝T進出！ ウルグアイは未勝利で敗退決定
FIFAワールドカップ2026・グループH第3節が26日に行われ、ウルグアイ代表とスペイン代表が対戦した。
ここまで2分けでグループ2位につけるウルグアイ代表は、決勝トーナメント進出のためには負けられない一戦に。一方、1勝1分けでグループ首位のスペイン代表も敗れれば、他会場の結果次第では3位に転落する可能性がある状況となっている。
試合は42分にマルコス・ジョレンテのクロスに反応したアレックス・バエナがシュートを放つと、GKフェルナンド・ムスレラがこれを弾き切れず、そのままボールはネットを揺らし、スペイン代表が先制に成功した。
90＋5分にはアグスティン・カノッビオが危険なタックルで一発退場となる場面もあり、ウルグアイ代表は最後まで得点を奪うことができず。
このまま試合は終了。勝利したスペイン代表は首位で決勝トーナメント進出を決めた。一方、ウルグアイ代表は未勝利でグループ3位に終わり、各グループ3位チームの中で上位8位に入ることはできず、グループステージ敗退が決定した。
【スコア】
ウルグアイ代表 0−1 スペイン代表
【得点者】
0−1 42分 アレックス・バエナ（ウルグアイ代表）
ここまで2分けでグループ2位につけるウルグアイ代表は、決勝トーナメント進出のためには負けられない一戦に。一方、1勝1分けでグループ首位のスペイン代表も敗れれば、他会場の結果次第では3位に転落する可能性がある状況となっている。
試合は42分にマルコス・ジョレンテのクロスに反応したアレックス・バエナがシュートを放つと、GKフェルナンド・ムスレラがこれを弾き切れず、そのままボールはネットを揺らし、スペイン代表が先制に成功した。
このまま試合は終了。勝利したスペイン代表は首位で決勝トーナメント進出を決めた。一方、ウルグアイ代表は未勝利でグループ3位に終わり、各グループ3位チームの中で上位8位に入ることはできず、グループステージ敗退が決定した。
【スコア】
ウルグアイ代表 0−1 スペイン代表
【得点者】
0−1 42分 アレックス・バエナ（ウルグアイ代表）
【動画】バエナ弾でスペイン代表が先制！
スペインがついに均衡を破る— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 27, 2026
アレックス・バエナが反転から右足一閃
🏆FIFAワールドカップ グループH
🆚ウルグアイxスペイン
DAZN ライブ配信中
コークでブラボー
ドリンクチケットが2026名様にその場で当たる🎯
フォロー＆この投稿をリポストで今すぐ参加 pic.twitter.com/UfZwUMzhEc