【テネシー州ナッシュビル２６日（日本時間２７日）発】名将が異例の長期政権となるか――。日本代表は北中米Ｗ杯１次リーグＦ組で「死の組」と呼ばれながら、１勝２分けの無敗で堂々の２位通過を果たした。優勝候補のドイツやスペインを撃破した２０２２年カタール大会に続き、森保一監督（５７）の采配が次々的中し、国際舞台で存在感を放っている。日本サッカー協会はその手腕や影響力を高く評価して続投も視野に入れており、森保監督も意欲がある模様。第３次政権誕生の可能性が出てきた。

強豪オランダとの初戦では選手起用がハマり、劇的ドローに。続く第２戦では巧みに選手を入れ替えながら４―０の圧勝。第３戦スウェーデン戦でも、先制ゴールを挙げたＦＷ前田大然（セルティック）のスタメン起用が当たり、決勝トーナメントに向けてＭＦ佐野海舟（マインツ）とＤＦ冨安健洋（アヤックス）を完全休養させる大胆な策を実行した。

ドイツとスペインを撃破したカタールＷ杯でも森保マジックは脚光を浴びたが、２期目に入り采配力に磨きがかかっている格好だ。

しっかりと計算された戦いぶりで、日本を２大会連続で決勝トーナメント進出に導く結果を残した。まだ森保ジャパンがどのような結末を迎えるかはわからないが、その結果次第で指揮官のＷ杯後も変わってきそうだ。

今後について本紙に「サッカーに携わっていくことは考えている。日本のサッカー発展のために、クラブでやるにしても、そうでなくても、そういう気持ちでは仕事がしたい」と説明。さらに今大会限りの退任が既定路線とされる中、続投の可能性については「監督をやろうとしたら、クラブでも代表でも変わらない。監督というくくりで判断した場合では、どちらであってもいい」と代表での再登板にも含みを持たせて、その胸中を明かしている。

日本サッカー協会幹部は「もう一度やってくれと言われたら引き受けるはず。森保はそういう男だ」と正式にオファーを出せば快諾すると指摘。別の協会関係者も「優勝できなくても、たとえばベスト４など躍進すれば待望論は起きる。“日本のために”という思いは誰よりも強い監督」と第３次政権への機運が高まるとの見解を示している。

森保監督は「ただ、一区切りつけた方がいいとは思っている」とも語っている。マンネリ化など長期政権の弊害は念頭にあり、そうしたデメリットを避けるために、一度退く考えを捨てているわけではない。今後は森保監督自身の意思を確認しながら、北中米Ｗ杯の最終成績を踏まえて技術委員会が協議。他の選択肢とともに検討されることになりそうだ。

決勝トーナメント１回戦（２９日＝日本時間３０日）で王国ブラジルを撃破すれば、世界を震撼させる歴史的快挙となることは間違いない。その時は、森保ジャパンの継続がグッと現実味を帯びてきそうだ。