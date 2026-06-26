Eve、新曲「あびすいんざわーるど」本日リリース。10十10が手掛けるMV公開も
Eveが、新曲「あびすいんざわーるど」を本日リリースした。
本楽曲は、「ゴーストアベニュー」「Underdog」などを手がけたKOHD（agehasprings）と再タッグを組んで制作された一曲。軽快なシンセサイザーを主軸に据えたミニマルなトラックと、絶望と祈りを綴った歌詞が織りなす、光と影が交錯する叙情的な楽曲に仕上がっているという。
ジャケットイラストとMVは、「逃避行」を手掛けた“10十10”が担当し、MVも本日プレミア公開された。
また、豪華賞品が抽選で当たるサブスクキャンペーンもスタートしているので、詳細はEveオフィシャルサイトをチェックしていただきたい。
◾️「あびすいんざわーるど」
2026年6月26日（金）リリース
配信：https://lnk.to/aitw_eve
◾️＜Eve Zepp Tour 2026「廻帰」＞
2026年7月4日（土）Zepp Fukuoka OPEN 17:00 / START 18:00
2026年7月11日（土）Zepp Sapporo OPEN 17:00 / START 18:00
2026年7月18日（土）Zepp Haneda OPEN 17:00 / START 18:00
2026年7月24日（金）Zepp Nagoya OPEN 18:00 / START 19:00
2026年8月1日（土）Zepp Osaka Bayside OPEN 17:00 / START 18:00
2026年8月8日（土）/ 9日（日）Zepp Kuala Lumpur
DAY1 OPEN 19:00 / START 20:00 DAY2 OPEN 18:00 / START 19:00
2026年8月15日（土）/ 16日（日）Zepp New Taipei OPEN 16:30 / START 18:00
◾️＜Eve Arena Tour 2027「廻帰」＞
2027年7月17日（土）大阪・大阪城ホール OPEN 17:00 / START 18:00
2027年7月18日（日）大阪・大阪城ホール OPEN 16:00 / START 17:00
2027年8月21日（土）神奈川・K-Arena Yokohama OPEN 17:30 / START 19:00
2027年8月22日（日）神奈川・K-Arena Yokohama OPEN 15:30 / START 17:00
関連リンク
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