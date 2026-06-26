意外と知らない「期間工」の真実とは？未経験でも月収30万超え、家賃0円で「人生立て直しの最短ルート」

YouTubeチャンネル「期間工のリアル【てんち】」が、「【期間工の実態がやばい】寮に住み込み×有給あり×未経験でも稼げる最高すぎる仕事？【期間工とは】」を公開した。動画では、元期間工であるてんち氏が、期間工という働き方のリアルな実態について赤裸々に語り、「人生立て直しの最短ルート」であると結論づけている。



てんち氏はまず、期間工が未経験でも月30万円以上稼げ、家賃や水道光熱費が無料になるため、貯金がしやすい「最強クラスの仕事」であると説明する。動画内では「期間工の実態ランキング」として5つのリアルな事情を公開。第1位には「寮はガチャだけど基本は悪くない」を挙げ、近年はワンルームタイプの部屋が増え、水回りも綺麗で「住めば都」になると語った。



第2位として、仕事自体は決して楽ではないと断言する。ライン作業は立ち仕事で同じ動きの繰り返しであり、自分の担当範囲を過ぎてラインを止めてしまうと、全体に迷惑をかけてしまうというプレッシャーが常にある。第3位の夜勤についても、生活リズムが崩れる厳しさはあるものの、「夜勤手当で一気に給料が上がる」と述べ、割り切れば確実にお金が貯まるメリットを強調した。第4位では有給休暇に触れ、半年後にはしっかり付与され、大手メーカーでは取得しやすい環境が整っていると明かした。



これらの実態を踏まえた第5位として、期間工には借金がある人やニート明けなど「人生リセット勢」が多く集まると指摘。目的を持って資金を貯める場として最適であり、黙々と作業するのが好きな堅実タイプには「普通にハマる」と分析している。



最後に、同じ期間工でも選ぶメーカーによって待遇が大きく変わるため、「情報差＝人生差」になると締めくくった。世間のネガティブなイメージとは裏腹に、期間工が人生の再スタートを切るための現実的で魅力的な選択肢であることがよく分かる解説となっている。