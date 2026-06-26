グループNMIXX（エンミックス）が「6月第3週のフェイバリット（Favorite）チャート」週間1位のアーティストに選出された。

中央日報がBugs！（バグス）とともに作ったK−POP投票サービス「Bugs！フェイバリット」で実施した6月第3週の投票結果、NMIXXが週間1位を占めた。

今回の6月第3週のフェイバリット週間チャートは、前週のBugs音源チャートTOP 100にランクインしたアーティストを対象に選定され、集計方式はBugsのストリーミングデータ20％とファンの投票数80％を合算して決定される。該当投票でNMIXXはファン投票4443票とストリーミング0．5％を記録して合計19％の支持を得て首位に立った。

続いて、QWER（キューダブリューイーアール）はファン投票4501票とストリーミング0．2％で合計18．9％の支持を得て月間チャートに進出し、3位にはファン投票2815票とストリーミング0．6％で合計12．3％の支持を得たBTS（防弾少年団）がランクインした。

NMIXXは、5枚目のミニアルバム『Heavy Serenade』の活動を成功裏に終えたのに続き、デビュー後初の単独ワールドツアー「EPISODE 1 ： ZERO FRONTIER」のアジア公演を立て続けに開催し、グローバルな成長ぶりを証明している。全席完売となった北米・欧州公演に続き、6月13日のバンコク公演、19日のシンガポール公演のために現地入りするなど、アジア主要都市でのツアーを本格化させているNMIXXは、持ち前の圧倒的なライブパフォーマンスを披露し、世界のファンダム拡大に拍車をかけている。

週間チャート1位を達成したNMIXXは、単独デジタル記事の発行とともに「月間チャート」候補への自動進出権を特典として受け取る。月間チャートで最終1位に上がれば、首都圏と地方を含むエレベーター広告「タウンボード」に2週間にわたりアーティストのプロモーション映像が送出される大型特典が与えられる。

一方、フェイバリット週間チャートは、毎週火曜日午前10時に新しい投票が始まる。投票は翌月曜日午前10時まで7日間にわたって行われる。