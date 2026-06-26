【NEXT LEVEL SHOWCASE XVIII】 6月26日11時 配信（YouTube） 6月26日19時 配信（ニコニコ生放送） 配信媒体： Prime 1 Studio 公式 YouTube チャンネル

プライム1スタジオは、6月26日11時に配信した「NEXT LEVEL SHOWCASE XVIII」にて、スタチュー「アルティメットジオラママスターライン エイリアン2 クイーンエイリアン」を発表した。発売日と価格は共に未定。

本商品は、「エイリアン2」に登場するクリーチャー・クイーンエイリアンを全幅約140cmで立体化したもの。大量の卵や苗床にされた人間の姿も表現されている。

また、戦闘的なフォルムのゼノモーフを造形した「アルティメットジオラママスターライン エイリアン2 ウォーリアーゼノモーフ for クイーンエイリアン」も別売りで販売される予定となっている。

「アルティメットジオラママスターライン エイリアン2 クイーンエイリアン」

「アルティメットジオラママスターライン エイリアン2 ウォーリアーゼノモーフ for クイーンエイリアン」

サイズ：横 約1400mm × 高さ 約750mm × 奥行き 880mm

TM & (C) 20th Century Studios

撮影：井上勝也写真事務所