俳優村上虹郎（29）が傷害の疑いで、警視庁原宿署から書類送検されたことが26日、分かった。関係者によると、2024年、東京都渋谷区の自宅で、当時交際していた女性の顔を殴るなどして重傷を負わせたといい、本人も容疑を認めているという。

村上は7月スタートのテレビ東京系連続ドラマ「ストレンジ−伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話−」（7月3日スタート、金曜深夜0時12分）第1話の主演が発表されていたが、これを受け、同局の広報部は「対応を検討中です」とコメントした。

村上の父は俳優村上淳、母は歌手UAで、2014年に俳優デビュー。NHK連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」などに出演し、演技力と独特の存在感で多くの作品に出演する実力派俳優として評価されている。7月スタートのテレビ東京系連続ドラマ「ストレンジ−伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話−」（7月3日スタート、金曜深夜0時12分）の第1話の主演が発表されていた。

◆村上虹郎（むらかみ・にじろう）1997年（平9）3月17日、東京都生まれ。父は俳優村上淳、母は歌手UA。14年映画「2つ目の窓」に主演して俳優デビュー。映画は「2つ目の窓」「ディストラクション・ベイビーズ」「夏美のホタル」「武曲MUKOKU」「孤狼の血LEVEL2」などに出演。ドラマは「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」「仰げば尊し」「この世界の片隅に」「カムカムエヴリバディ」などに出演。特技は水泳、ギター、剣道、乗馬など。168センチ、血液型A。