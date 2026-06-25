57歳・武田久美子、23年ぶり写真集で“完全復活” 伝説の“貝殻ビキニ”から進化した圧巻プロポーション「今が女としての絶頂期！」【コメント全文】
俳優の武田久美子（57）が、23年ぶりとなる最新写真集を9月9日に発売することが決定した。かつて“貝殻ビキニ”で一世を風靡し、グラビア界のレジェンドとして時代を彩った武田が、満を持して新作写真集を発表。南国の絶景を舞台に、変わらぬ美貌と磨き上げられたプロポーションを披露している。
【別カット】ビーチで解放！武田久美子の23年ぶりの写真集
1982年に映画『ハイティーン・ブギ』でデビューした武田は、俳優や歌手として活動する一方、多数の写真集を発表。大胆かつ芸術性の高い作品で注目を集め、グラビア界を代表する存在となった。1999年にアメリカへ移住し、現在はサンディエゴを拠点に活動している。
今回の写真集では、南国の開放的なロケーションを背景に、武田ならではのグラマラスな魅力を余すことなく収録。新たな表現に挑戦したカットに加え、過去の大ヒット写真集を彷彿とさせるオマージュカットも盛り込まれているという。長年のファンにとっては懐かしさを感じられる一方で、SNSなどを通じて武田を知った若い世代にも新鮮な一冊となりそうだ。
武田は発売決定に際し、「このたび23年ぶりの写真集を、講談社より出させていただくこととなりました。長い時間が経過しましたが、私自身は今が女としての絶頂期だと思っております」とコメント。「長年ファンの皆様からは『もういちど写真集をだしてほしい』という声をいただいておりました。ようやくその声にお応えできること、本当にうれしく思っております」と喜びを語った。
さらに、「ファンの方は、どのカットがかつての写真集のオマージュなのか、探して比べてみるのも楽しいと思います」と見どころもアピールしている。
なお、同日発売の『FRIDAY』では表紙と巻頭10ページ特集に登場。写真集の先行カットが掲載される。
■武田久美子コメント
このたび23年ぶりの写真集を、講談社より出させていただくこととなりました。長い時間が経過しましたが、私自身は今が女としての絶頂期だと思っております！ 長年ファンの皆様からは『もういちど写真集をだしてほしい』という声をいただいておりました。ようやくその声にお応えできること、本当に嬉しく思っております。ファンの方は、どのカットがかつての写真集のオマージュなのか、探して比べてみるのも楽しいと思います。
【別カット】ビーチで解放！武田久美子の23年ぶりの写真集
1982年に映画『ハイティーン・ブギ』でデビューした武田は、俳優や歌手として活動する一方、多数の写真集を発表。大胆かつ芸術性の高い作品で注目を集め、グラビア界を代表する存在となった。1999年にアメリカへ移住し、現在はサンディエゴを拠点に活動している。
武田は発売決定に際し、「このたび23年ぶりの写真集を、講談社より出させていただくこととなりました。長い時間が経過しましたが、私自身は今が女としての絶頂期だと思っております」とコメント。「長年ファンの皆様からは『もういちど写真集をだしてほしい』という声をいただいておりました。ようやくその声にお応えできること、本当にうれしく思っております」と喜びを語った。
さらに、「ファンの方は、どのカットがかつての写真集のオマージュなのか、探して比べてみるのも楽しいと思います」と見どころもアピールしている。
なお、同日発売の『FRIDAY』では表紙と巻頭10ページ特集に登場。写真集の先行カットが掲載される。
■武田久美子コメント
このたび23年ぶりの写真集を、講談社より出させていただくこととなりました。長い時間が経過しましたが、私自身は今が女としての絶頂期だと思っております！ 長年ファンの皆様からは『もういちど写真集をだしてほしい』という声をいただいておりました。ようやくその声にお応えできること、本当に嬉しく思っております。ファンの方は、どのカットがかつての写真集のオマージュなのか、探して比べてみるのも楽しいと思います。