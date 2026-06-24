24日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数700、値下がり銘柄数688と、売り買いが拮抗した。



個別では日本調理機<2961>、アール・エス・シー<4664>がストップ高。日本ケアサプライ<2393>、まんだらけ<2652>、サツドラホールディングス<3544>、ＣＲＩ・ミドルウェア<3698>、グローバルインフォメーション<4171>など20銘柄は年初来高値を更新。ツインバード<6897>、愛眼<9854>、ニッカトー<5367>、日本抵抗器製作所<6977>、光・彩<7878>は値上がり率上位に買われた。



一方、クルーズ<2138>、福留ハム<2291>、ｆｏｎｆｕｎ<2323>、東北新社<2329>、オールアバウト<2454>など74銘柄が年初来安値を更新。竹田ｉＰホールディングス<7875>、イメージ ワン<2667>、Ｂｉｔｃｏｉｎ Ｊａｐａｎ<8105>、地盤ネットホールディングス<6072>、フェローテック<6890>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース