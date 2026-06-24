24日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数244、値下がり銘柄数291と、値下がりが優勢だった。



個別ではインフォメティス<281A>、ＬｉＮＫＸ<584A>、タメニー<6181>、サクシード<9256>がストップ高。イントランス<3237>、ｃｏｌｙ<4175>、ヌーラボ<5033>、ベストワンドットコム<6577>、セレンディップ・ホールディングス<7318>など7銘柄は年初来高値を更新。ＧＯ<581A>、ＢＲＡＮＵ<460A>、ジーネクスト<4179>、ペルセウスプロテオミクス<4882>、トライアルホールディングス<141A>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＢｌｕｅＭｅｍｅ<4069>がストップ安。ウェッジホールディングス<2388>、Ｓｃｈｏｏ<264A>、ラクサス・テクノロジーズ<288A>、ツクルバ<2978>、ｖｉｓｕｍｏ<303A>など51銘柄は年初来安値を更新。シンカ<149A>、Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ ｆｏｒ ａ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｏｃｉｅｔｙ<4265>、ビープラッツ<4381>、ベルトラ<7048>、ＧＶＡ ＴＥＣＨ<298A>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース