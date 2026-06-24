BLACKPINK（ブラックピンク）のメンバー、リサとルイ・ヴィトン・モエ・ヘネシー（LVMH）後継者のフレデリック・アルノー氏の破局説が再び浮上している。

米ファッション誌「ヴァニティ・フェア（Vanity Fair）」は23日に公開した「The Life of a K−Pop Showgirl」の記事を通じて、「リサとアルノー氏は別れたようだ」と報じた。

リサは続いて公開されたインタビューで、私生活に関する質問に答え、「ファンを愛しているし、公の場で会うのも好きだが、負担に感じる時もある。時には行き過ぎだと感じることもあり、ただ普通に過ごしたいと思うこともある」とし、「私にはプライバシーがないと打ち明けてから、ファンがその部分をより尊重してくれるようになった気がする」と語った。

特に同誌は、「リサ側の関係者が恋愛に関する質問は控えてほしいと要請した」と付け加えた。

これに先立ちリサは2023年から、フランス高級ブランドグループLVMHのトップであるベルナール・アルノー氏の四男フレデリック・アルノー氏と一緒にいる姿がたびたび目撃されてきた。ただし、交際を公式に認めたことは一度もない。