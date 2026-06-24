Adoプロデュースによる“レトロホラー”アイドルのファントムシータが6月23日、ダイバーシティ東京プラザにて2nd CDシングル『ホラークイーン』の発売記念イベントを開催した。同イベントのオフィシャルレポートをお届けしたい。

2024年6月に「おともだち」でデビューしたファントムシータは、同年11月に初のワンマンライブを日本武道館で開催。翌年には世界ツアーを成功させ、今夏開催の初のZeppツアーも即完売となるなど、その勢いはますます加速している。

2nd CDシングル『ホラークイーン』のフラゲ日となったこの日、会場には約1,000人のファンが集結。大きな歓声に迎えられながらステージに登場した4人は、表題曲「ホラークイーン」を披露した。メンバーカラーをあしらったドレス衣装に身を包み、妖しくも華やかな世界観を表現。圧倒的な歌唱力と表現力で観客を一気に楽曲の世界へと引き込み、会場を魅了した。

続いて、カップリング曲「もーいーかい？」、さらに『THE FIRST TAKE』でのパフォーマンスも話題となった代表曲「ゾクゾク」を立て続けに披露。楽曲ごとに異なる表情を見せるメンバーに会場の熱気はますます高まっていった。

イベント後半には、プロデューサー・Adoからのサプライズメッセージが到着。“「ホラークイーン」はファントムシータの真骨頂とも言える高難度な楽曲である”と語り、「これを歌って踊れるメンバーはすごいなと思います」とメンバーを称賛した。

さらにAdoから、「7月4日と5日に開催される、私Adoの日産スタジアム公演のオープニングアクトとしてファントムシータが出演することになりました」とサプライズ発表が告げられると、会場は驚きと歓喜の声に包まれ、大きな拍手と歓声が巻き起こった。

Adoからの言葉を受け、メンバーは「ファントムシータの良さをもっとたくさんの方に届けられるよう頑張ります」と力強く意気込みを語った。そして最後に再び「ホラークイーン」を披露し、イベントは大盛況のうちに幕を閉じた。

■2nd CDシングル 『ホラークイーン』

2026年6月24日(水) 発売

CD販売 / 配信リンク：https://phantom-siita.lnk.to/horror-queenPR

特設サイト：https://www.universal-music.co.jp/phantomsiita/horror-queen/ 初回限定 Blu-ray盤 【初回限定 Blu-ray盤 [CD+Blu-ray]】

TYCT-39329 \2,200(税込)

・トールサイズデジパック仕様

・CD

・ブックレット(3つ折り6P)

▼Blu-ray収録内容

・「ホラークイーン」Special Stage Performance Movie

・「ホラークイーン」Music Video Behind the Scenes (Extended Version)

・「もーいーかい？」Special Stage Performance Movie

・「もーいーかい？」Music Video Behind the Scenes (Extended Version) 初回限定 Photobook盤 【初回限定 Photobook盤 [CD+Photobook]】

TYCT-39330 \2,200(税込)

・三方背ケース

・CD

・Photobook (24P) 通常盤 【通常盤・初回プレス[CD]】

TYCT-39343(初回プレス以降：TYCT-30165) \1,500(税込)

・CD

・ブックレット(3つ折り6P) メンバー実写アクリルスタンド盤 【完全数量限定 メンバー実写アクリルスタンド盤 [CD＋GOODS]】

※UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤

PDCV-5090 \4,400(税込)

・トールサイズデジパック仕様

・3方背ケース

・CD

・ブックレット(3つ折り6P)

・GOODS(メンバー実写アクリルスタンド) ●全形態共通初回プレス封入特典

・魔除けトレーディングカード1枚

※形態別で異なる魔除けトレーディングカード4種(全4形態で合計16種)のうち1枚をランダム封入

・シリアルナンバー入り応募抽選券(賞品や応募方法の詳細は後日発表) ▼収録曲 ※初回限定 Blu-ray盤 / 初回限定 Photobook盤 / 通常盤

1.ホラークイーン

2.もーいーかい？

3.ホラークイーン Instrumental

4.もーいーかい？ Instrumental ▼収録曲 ※完全数量限定 メンバー実写アクリルスタンド盤

1.ホラークイーン

2.もーいーかい？

3.ホラークイーン Instrumental

4.もーいーかい？ Instrumental

5.輪廻る ●CDショップ別購入者特典

◯UNIVERSAL MUSIC STORE

・各形態単品：フォトカード(メンバーソロ絵柄4種ランダム1枚)

・初回限定盤＋通常盤3形態セット：上記フォトカード＋A4クリアポスター

・UNIVERSAL MUSIC STORE盤：上記フォトカード＋商品封入シリアルナンバー入り応募券チラシをさらにもう1枚

◯Amazon

・各形態単品：メガジャケ

・初回限定盤＋通常盤3形態セット：L版ブロマイド 5枚セット(ソロ＋全員)

◯楽天ブックス：A4クリアファイル

◯タワーレコード：ステッカー(絵柄A)

◯HMV：ステッカー(絵柄B)

◯その他CDショップ：B2告知ポスター

※一部お取扱いのない店舗・インターネット販売サイトもございます。詳しくはご購入ご希望の店舗へお問い合わせ下さい。

※一部インターネット販売サイトでは特典付き商品のカートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。

※購入特典は先着のプレゼントです。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。

■2nd CDシングル『ホラークイーン』発売記念イベント

5月24日(日) 埼玉・エミテラス所沢 2F TOKOROZAWA e-CUBE

5月30日(土) 兵庫・阪急西宮ガーデンズ 本館 4F スカイガーデン 木の葉のステージ

6月13日(土) 千葉・テラスモール松戸 2Fこもれびステージ

6月20日(土) 東京・アーバンドック ららぽーと豊洲 シーサイドデッキ メインステージ

6月21日(日) 愛知・エアポートウォーク名古屋 3Fイベントステージ

6月23日(火) 東京・ダイバーシティ東京プラザ 2Fフェスティバル広場

6月27日(土) 大阪・セブンパーク天美 1F AMAMI STADIUM

6月28日(日) 千葉・セブンパークアリオ柏 屋外スマイルパーク

※イベントの詳細は決まり次第、順次公式サイトにて発表します。

※天候や今後のスケジュール等により、各地のイベント日程・内容が変更や延期または中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※本イベントに関して、施設へのお問い合わせはご遠慮ください。

■＜ファントムシータ Zepp TOUR 2026 「ふぁんとむ♥らんど」＞

7月11日(土) 福岡・Zepp Fukuoka

open16:30 / start17:30

7月19日(日) 札幌・Zepp Sapporo

open16:30 / start17:30

7月25日(土) 大阪・Zepp Osaka Bayside

open16:30 / start17:30

7月26日(日) 愛知・Zepp Nagoya

open16:30 / start17:30

8月1日(土) 東京・Zepp Haneda (TOKYO)

open16:30 / start17:30

▼追加公演

8月13日(木) 神奈川・KT Zepp Yokohama

open17:30 / start18:30

企画／制作：クラウドナイン／LIFE

※全公演SOLD OUT

◾️＜Ado STADIUM LIVE 2026「Ao」＞

7月4日(土) 神奈川・日産スタジアム

7月5日(日) 神奈川・日産スタジアム

open16:00 / start18:00

▼オープニングアクト：ファントムシータ出演時間

両日ともに17:15〜17:45

※出演時間はあくまで予定となります。当日の進行状況により前後する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

▼チケット

※受付券種はプレイガイドごとに異なります。

※詳細は各プレイガイドの受付ページをご確認ください。

◯7/4(土)公演

・ローソンチケット：https://l-tike.com/ado/

・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/ado/

◯7/5(日)公演

・ローソンチケット：https://l-tike.com/ado/

・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/ado/

・e+：https://eplus.jp/ado/

・ボードウォーク：https://ticket.tickebo.jp/sn/ado_live_2026_tb01

◯インバウンド受付

・AXS Tickets：https://eventjp.axs.com/ado

・Trip.com：

https://www.trip.com/t/6XaHTlBvtU2 (JP)

https://www.trip.com/t/d066FKUvtU2 (EN)

（問）ディスクガレージ：https://info.diskgarage.com/