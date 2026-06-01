Snow Man岩本照が振り付けを担当！ゴスペラーズ、新曲「UNItVERSE」のMVをプレミア公開

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Snow Manの岩本照が、ゴスペラーズの新曲「UNItVERSE」のMVで振り付けを手掛けたことがわかった。

■5人のボーカルリレーと軽快なダンスパフォーマンスが展開

「UNItVERSE」は、ゴスペラーズが6月24日にリリースした新作EP『UNIVER5OUL』（読み：ユニバーソウル）の収録曲。

今回のコラボレーションは、昨年リリースされたSnow Manのアルバム『音故知新』で、ゴスペラーズの北山陽一、酒井雄二、村上てつやが「約束は君と」を楽曲提供したことをきっかけに実現した。

「UNItVERSE」は、“VERSE＝対話”によって“UNIT＝ひとつになる”をテーマに制作された楽曲。ジャンルや世代を越えた今回の共演は、EP『UNIVER5OUL』のコンセプトである“Borderless”を体現するとともに、楽曲の世界観を象徴する一曲となっている。

MVでは、開放感あふれるロケーションのなかで、5人のボーカルリレーと軽快なダンスパフォーマンスが展開。サビを中心に披露されるダンスシーンにも注目だ。

なお、MVは6月24日20時にYouTubeにてプレミア公開される。

■リリース情報

2026.06.24 ON SALE

EP『UNIVER5OUL』

ゴスペラーズ OFFICIAL SITE

https://www.gospellers.tv/