Snow Man岩本照が振り付けを担当！ゴスペラーズ、新曲「UNItVERSE」のMVをプレミア公開
Snow Manの岩本照が、ゴスペラーズの新曲「UNItVERSE」のMVで振り付けを手掛けたことがわかった。
■5人のボーカルリレーと軽快なダンスパフォーマンスが展開
「UNItVERSE」は、ゴスペラーズが6月24日にリリースした新作EP『UNIVER5OUL』（読み：ユニバーソウル）の収録曲。
今回のコラボレーションは、昨年リリースされたSnow Manのアルバム『音故知新』で、ゴスペラーズの北山陽一、酒井雄二、村上てつやが「約束は君と」を楽曲提供したことをきっかけに実現した。
「UNItVERSE」は、“VERSE＝対話”によって“UNIT＝ひとつになる”をテーマに制作された楽曲。ジャンルや世代を越えた今回の共演は、EP『UNIVER5OUL』のコンセプトである“Borderless”を体現するとともに、楽曲の世界観を象徴する一曲となっている。
MVでは、開放感あふれるロケーションのなかで、5人のボーカルリレーと軽快なダンスパフォーマンスが展開。サビを中心に披露されるダンスシーンにも注目だ。
なお、MVは6月24日20時にYouTubeにてプレミア公開される。
■リリース情報
2026.06.24 ON SALE
EP『UNIVER5OUL』
ゴスペラーズ OFFICIAL SITE
https://www.gospellers.tv/